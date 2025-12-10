Трамп заявив, що 'не хоче гаяти час' і закликав Зеленського 'бути реалістом'

Президент США висловив бажання "дізнатися про щось" перед зустріччю з європейцями.

Трамп, Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Трампа:

Лідери ЄС хочуть зустрітися з Зеленським і США на вихідних

Війну в Україні можна врегулювати, але "для танго потрібні двоє"

В Україні потрібно провести вибори

Європейські лідери планують провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським й представниками США. Вона може відбутися цими вихідними. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою.

За його словами, перед зустріччю важливо уточнити низку питань, щоб "не марнувати час".

"Ми хочемо знати деякі речі перед зустріччю. Ми не хочемо гаяти час", - сказав Трамп.

Президент США заявив, що в Україні необхідно завершити війну. При цьому він навів статистику про те, що нібито 82% українців підтримують укладення мирної угоди з РФ.

"Вони хочуть, щоб угода була укладена. Я це розумію. Вони втрачають тисячі й тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося", - зазначив американський лідер.

Трамп переконаний, що війну в Україні можна врегулювати. Водночас він підкреслив, що для цього потрібна взаємна згода.

"Час завершити цю війну, і я думаю, що її можна залагодити. Але для танго потрібні двоє", - наголосив політик.

Також президент США звернув увагу на "величезну проблему з корупцією" в Україні і вкотре заговорив про необхідність проведення виборів в Україні.

"Зеленському слід бути реалістом. І я здивований, як давно в Україні вже не було виборів... Це не кидання тіні на когось. Люди запитують: коли будуть вибори? Чи будуть вони взагалі? Чи вони просто збираються продовжувати так далі", - заявив Трамп.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи піде Україна на поступки - думка політолога

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ не планує передавати свої території Росії, адже це суперечить закону, Конституції, міжнародному праву та моральним нормам. Проте політолог Георгій Чижов зазначив, що через складну воєнну ситуацію Україні, можливо, доведеться піти на певні поступки.

"Офіційно Україна нічого не віддасть росіянам. Проте треба розуміти, що воєнна ситуація складається зараз, на жаль, не на користь Києва. І все ж таки Україні, імовірно, доведеться неофіційно поступитися та визнати деякі території окупованими", - пояснив Чижов у коментарі для 24 Каналу.

Мирні переговори і вибори в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 7 грудня президент США Дональд Трамп повідомив, що Росія нібито погодилася на запропонований ним план врегулювання війни в Україні. За його словами, українська команда вже дала попереднє схвалення документу, проте сам президент України Володимир Зеленський його поки не затвердив.

Проте, за даними The Telegraph, мирний план Трампа опинився під загрозою через категоричну позицію Києва. Президент України наголосив, що Україна не поступиться жодними територіями, включно з частинами Донеччини та Луганщини.

Як повідомляв Главред, в інтерв’ю Politico Трамп заявив, що Росія зараз має перевагу у переговорах через розмір країни, а Україна повинна провести вибори. Він також зазначив, що Україна не вступить до НАТО і розкритикував масштаби допомоги США й слабкість Європи.

Зеленський у відповідь повідомив, що обговорив питання виборів в Україні з представниками Верховної Ради. Він наголосив, що не допустить спекуляцій щодо виборів під тиском партнерів, зокрема США, та очікує від депутатів власне бачення.

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

