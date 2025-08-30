До 1 вересня: Макрон висунув Путіну ультиматум

Президент США вважає, що Путін не виконує свої обіцянки.

Ви дізнаєтеся:

Макрон вважає, що Трампу час діяти

Президент Франції вважає, що Путін хоче обдурити всіх

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, Дональд Трамп повинен відреагувати, якщо глава Кремля продовжить ухилятися від зустрічі з президентом України

Як повідомляє Le Figaro, про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ 29 серпня після зустрічі з канцлером Німеччини.

Макрон нагадав, що під час саміту на Алясці - уже понад 10 днів тому - Путін сказав Трампу, що згоден на зустріч із Зеленським, після чого в Москві почали вигадувати пояснення, чому ще не готові до неї.

Макрон зазначив, що якщо до понеділка, 1 вересня, зустріч так і не буде узгоджена - "це означатиме, що президент Путін розіграв президента Трампа (...) і це не може залишитися без відповіді".

"Ми обидва будемо спілкуватися з президентом Трампом... І якщо наступного тижня нам доведеться констатувати, що вкотре, після місяців невиконаних обіцянок, нічого не буде - ми будемо дуже чітко закликати до застосування первинних і вторинних санкцій", - заявив президент Франції.

Переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан стверджує, що країна-агресор Росія більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер йдеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області.

Тим часом США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними та військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Президент США Дональд Трамп висловив небажання брати участь у зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, зазначивши, що спершу потрібно зрозуміти, чи зможуть вони взагалі налагодити діалог.

