До 1 вересня: Макрон висунув Путіну ультиматум

Сергій Кущ
30 серпня 2025, 00:49
70
Президент США вважає, що Путін не виконує свої обіцянки.
  • Макрон вважає, що Трампу час діяти
  • Президент Франції вважає, що Путін хоче обдурити всіх

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, Дональд Трамп повинен відреагувати, якщо глава Кремля продовжить ухилятися від зустрічі з президентом України

Як повідомляє Le Figaro, про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ 29 серпня після зустрічі з канцлером Німеччини.

відео дня

Макрон нагадав, що під час саміту на Алясці - уже понад 10 днів тому - Путін сказав Трампу, що згоден на зустріч із Зеленським, після чого в Москві почали вигадувати пояснення, чому ще не готові до неї.

Макрон зазначив, що якщо до понеділка, 1 вересня, зустріч так і не буде узгоджена - "це означатиме, що президент Путін розіграв президента Трампа (...) і це не може залишитися без відповіді".

"Ми обидва будемо спілкуватися з президентом Трампом... І якщо наступного тижня нам доведеться констатувати, що вкотре, після місяців невиконаних обіцянок, нічого не буде - ми будемо дуже чітко закликати до застосування первинних і вторинних санкцій", - заявив президент Франції.

Переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан стверджує, що країна-агресор Росія більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер йдеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області.

Тим часом США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними та військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Президент США Дональд Трамп висловив небажання брати участь у зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, зазначивши, що спершу потрібно зрозуміти, чи зможуть вони взагалі налагодити діалог.

Про джерело: Le Figaro

Le Figaro - французька щоденна ранкова газета, заснована 1826 року. Найстаріша національна газета Франції, Le Figaro є однією з трьох французьких газет-рекордсменів, разом із Le Monde і Libération. З 2004 року газета належить Dassault Group. Le Figaro є другою за величиною національною газетою у Франції після Le Monde.

Інші видання Groupe Figaro включають Le Figaro Magazine, TV Magazine і Evene. Газета виходить у берлінському форматі, повідомляє Вікіпедія.

Дональд Трамп Володимир Путін Еммануель Макрон зустріч Зеленського з Путіним
Пролунали перші вибухи: летить купа Шахедів, РФ підняла у повітря авіацію

Пролунали перші вибухи: летить купа Шахедів, РФ підняла у повітря авіацію

00:00Україна
Скоро може бути атака на Україну: літаки готуються до зльоту, Шахеди вже в повітрі

Скоро може бути атака на Україну: літаки готуються до зльоту, Шахеди вже в повітрі

21:13Україна
