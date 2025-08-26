Україна вдарила по 'золотій жилі' РФ: Київ підвищує ставки перед переговорами

Головний економічний сектор Росії отримав "ляпаса" від України.

Україна посилено атакує російські НПЗ / Колаж: Главред, фото: 92 ОМБр, скріншот

Головне:

Україна б'є по найважливішому сектору економіки РФ

Київ покращує свою позицію перед можливими переговорами

Щонайменше 17% потужностей нафтопереробки РФ виведено з ладу

Україна посилила атаки дронів на нафтопереробні заводи та експортну інфраструктуру країни-агресорки Росії. Таким чином, під ударом опинився найважливіший сектор економіки кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Як пише Reuters, атаками на критично важливі для РФ об'єкти, Київ показує, що здатний відповідати на агресію, в той час як США працюють над мирною угодою.

Атаки України вже порушили переробку нафти та експорт з Росії, а в деяких куточках країни фіксують гострий дефіцит бензину. Такі результати поступово підвищують ставки у можливих мирних переговорах, на що сподівається Київ.

За підрахунками видання, українські дрони уразили вже 10 заводів і вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробної галузі РФ.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Нафтопереробні заводи РФ зазнають постійних атак

Кілька днів тому безпілотники атакували нафтопереробний завод "Лукойлу" у Волгограді. Цікавим є те, що цей НПЗ уже щонайменше двічі потрапляв під удар дронів.

Російські чиновники тоді повідомили лише, що внаслідок падіння уламків дронів сталося загоряння на покрівлі одного з корпусів лікарні №16 і на території НПЗ.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Нещодавно стало відомо, що безпілотники атакували Ростовську та Воронезьку області. Зокрема сильна пожежа спалахнула на Новошахтинському нафтопереробному заводі, який раніше вже був атакований безпілотниками.

У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на Новошахтинский завод нафтопродуктів, який є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ. Він бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Загальний об'єм резервуарів - понад 210 тисяч кубічних метрів.

Раніше також Главред писав, що найбільший морський порт РФ на Балтиці – Усть-Луга – зазнав атаки безпілотників. На терміналі НОВАТЕК розгорілася пожежа.

