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ЗСУ просунулися в Бєлгородській області: в ISW розкрили деталі

Анна Ярославська
21 березня 2025, 07:40
2731
Російські "воєнкори" опублікували карти, які підтверджують просування ЗСУ в полі на південний захід від Демидівки.
Карта ВСУ, карта ISW
ЗСУ просунулися на північний захід від Прилісся / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, understandingwar.org

Коротко:

  • Сили оборони України просунулися в Білгородській області
  • У армії РФ є успіхи на Курщині

Сили оборони України нещодавно незначно просунулися в західній частині Бєлгородської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Як свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, ЗСУ просунулися на північний захід від Прилісся (на північний захід від міста Бєлгород уздовж міжнародного кордону), передає ISW.

відео дня

Російські "воєнкори" опублікували карти, які підтверджують просування ЗСУ в полі на південний захід від Демидівки (на північ від Прилісся).

Також російські блогери стверджували, що ЗСУ просунулися до околиць Липців (на південний захід від Прилісся), але не захопили Липці або Демидівку. При цьому аналітики ISW зазначають, що підтверджень таких заяв поки що немає.

Один російський "воєнкор" розповідав, що ЗСУ частково оточили Демидівку з півдня, але інший блогер відкидав заяви про те, що Сили оборони України просунулися поблизу цього населеного пункту. Аналітики також не бачили підтвердження таких повідомлень.

19 і 20 березня російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ продовжували атакувати на північний захід від Бєлгорода вздовж міжнародного кордону поблизу Демидівки, Графівки, Прилісся та Липців.

Бєлгородська область - карта
Бєлгородська область - карта / understandingwar.org

Російські джерела ISW зазначили, що ЗСУ використовують у цьому районі велику кількість безпілотників, зокрема на оптоволокні. Також повідомляється, що українські сили знищили міст біля Графівки, щоб ускладнити логістику для путінських військ.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що військове командування РФ розгортає резервні частини до міжнародного кордону для захисту від українських атак.

20 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська знищили російський командний пункт біля Демидівки Бєлгородської області.

Тим часом війська РФ просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська просунулися на півночі Рубанщини (на захід від Суджі) і в лісистій місцевості на південний схід від Гоголівки (безпосередньо на захід від Рубанщини).

19 і 20 березня війська РФ продовжували атакувати решту позицій ЗСУ в Курській області та вели обстріл поблизу Басівки Сумської області.

Операції ЗСУ на території Росії - останні новини

Як писав Главред, 18 березня Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії Росії в районі Демидівки Бєлгородської області.

18 березня росіяни заявили, що Збройні сили України нібито спробували почати наступальні дії на кордоні з Бєлгородською областю РФ.

20 березня в Інституті вивчення війни заявили, що українські війська нещодавно просунулися в Бєлгородську область РФ, але поки не зрозуміло, чи утримують вони ці позиції.

21 березня керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що російські окупанти стягнули техніку і бійців у Бєлгородську область. Це стало ще однією загрозою для нашого кордону.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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