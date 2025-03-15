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Оточення 10 000 військових ЗСУ: Forbes поставило крапку в ситуації біля Курська

Даяна Швець
15 березня 2025, 09:14
1059
Журналісти пояснили, хто і навіщо розганяє чутки про "оточення" в Курську.
ВСУ, карта Курск
Чи могли українські війська опинитися в пастці / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstate

Головне:

  • Трамп говорить про оточення на Курщині, якого не було
  • Українські війська уникли пастки в Курській області

Російські війська не брали в кільце тисячі українських військових у Курській області, попри заяви колишнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Forbes.

Чи могли українські війська опинитися в пастці?

"Це брехня", – зазначив Крігсфоршер, оператор українських безпілотників, який брав участь у бойових діях у цьому регіоні.

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"Наша команда добре розуміє ситуацію в Курську", – підкреслив Татарігамі, засновник аналітичної групи Frontelligence Insight. За його словами, оточення не було.

Застосовуючи новітні тактики, за словами аналітика Ендрю Перпетуа, "Рубікон" завдав значних втрат українському автопарку, що суттєво ускладнило логістику для українських бригад у регіоні.

Через два тижні, у понеділок або вівторок, українські сили, що залишалися в регіоні, організовано залишили свої позиції, зберігши життя військових, хоча частина техніки залишилася на місці.

"Відступ відбувся здебільшого впорядковано, хоча подекуди й хаотично", – уточнив Татарігамі. "Жодних підтверджень оточення немає".

Що не так із заявами Трампа?

Своєю чергою, за даними видання, Дональд Трамп, заявляючи про начебто оточення тисяч українських військових, фактично повторив риторику Кремля напередодні можливих переговорів про припинення вогню.

Трамп, як пишуть аналітики, схоже, будує свої аргументи на хибній інформації про нібито взяття в полон тисяч українських військових у Курській області.

"Я наполегливо просив президента Путіна врятувати їхні життя", – написав Трамп.

Проте українських військових у Курську вже немає – вони вийшли з регіону кілька днів тому, що суперечить заявам про оточення.

"Довіряти варто даним розвідки", – наголосив Татарігамі, – "а не словам Путіна".

Ситуація в Курській області - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп видав заяву про те, що тисячі українських військових нібито перебувають у повному російському оточенні. Після таких чуток у Генштабі ЗСУ пояснили, що насправді відбувається в Курській області.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї мети. Очільник держави пояснив, чого вдалося досягнути.

Експерт Михайло Шейтельман відповів, чи може Україна добровільно віддати частину Курської області в обмін на виведення російських військ з Харківської області.Так він прокоментував можливість обміну територіями між Україною та Росією.

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Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

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