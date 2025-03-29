Першу лінію оборони на Бєлгородщині прорвано: ЗСУ просунулися на 3-4 км вглиб

Західні аналітики підтверджують просування ЗСУ на російської території.

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ЗСУ успішно діють на території РФ / Колаж: Главред, фото: 47 окрема артилерійська бригада, скріншот карти Deep State

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Росіяни повідомляють про бої в селах Попівка та Демидівка.

Операції ЗСУ можуть бути тактичним ходом для відволікання російських сил.

Українські війська продовжують бойові дії на території Росії, зокрема в Бєлгородській області. Російські військові блогери повідомляють про триваючі зіткнення, тоді як західні аналітики заявляють, що ЗСУ змогли просунутися вглиб російської території на кілька кілометрів. Про це пише Reuters.

Декілька російських "воєнкорів" у п’ятницю заявили, що українські підрозділи зайшли в Бєлгородську область і ведуть бої з російськими силами. Однак офіційного підтвердження цієї інформації з боку Києва та Москви немає. У Міноборони РФ зазначили, що їхні війська змогли відбити кілька спроб прориву українських підрозділів через кордон.

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Російський військовий блог "Рибар", який має понад 1,3 мільйона підписників, повідомив про запеклі бої в районі населеного пункту Попівка, де активно застосовуються дрони. Водночас телеграм-канал "Two Majors" зазначив, що російські війська ведуть оборонні операції.

Ще один російський блог "Архангел Спецназа" заявив про бойові дії в селі Демидівка, стверджуючи, що там можуть бути оточені українські підрозділи. Водночас незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Західні експерти вважають, що українські військові можуть проводити ці операції, щоб змусити Росію перекидати війська на нові напрямки, що послабить її позиції в інших районах фронту. Блог "Рибар" повідомляє, що російське командування вже відправило підкріплення до Бєлгорода з Курської області.

Фінський військовий аналітик Еміль Кастехельмі з Black Bird Group заявив, що українські сили змогли прорвати перші лінії оборони та просунутися на 3-4 км углиб території РФ.

"Українці теоретично можуть взяти ще кілька сіл із прикордонної зони, але це не те, що означає прорив - це був би невеликий тактичний успіх, але на Демидівському напрямку на оперативному чи стратегічному рівні можна досягти дуже мало. Немає належного елемента несподіванки, і російська присутність у цьому районі достатньо сильна, щоб принаймні проводити здебільшого успішні оборонні операції", – сказав він Reuters.

Бої в Бєлгородській області - останні новини

Згідно з повідомленнями, українські військові просунулися на північному заході Бєлгородської області Росії, зокрема в районі Демидівки, і збили там чотири російські вертольоти, зазначав Главред.

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що дії ЗСУ в Бєлгородській області можуть бути спрямовані на те, щоб зменшити тиск російських військ на Курську область.

Генерал-майор Віктор Назаров припускає, що успішні операції українських військових у Бєлгородській області можуть посилити позиції України на переговорах з Росією, оскільки контроль над територією противника може стати важливим аргументом.

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