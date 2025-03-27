ЗСУ "підсмажили" окупантів: у повітря злетів командно-спостережний пункт РФ

Що відомо:
- Сили оборони України знищили командно-спостережний пункт РФ
- Під час атаки було ліквідовано особовий склад окупантів
Українські військові знищили російський командно-спостережний пункт у Курській області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Сили оборони України атакували командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії. Він був розміщений у районі Вікторівка - Успенівка на території Курської області РФ.
"Серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го мсп. Боротьба триває! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в Курській області – останні новини
Раніше в ISW повідомили, що армія РФ обманула ЗСУ і застосувала заборонену тактику нападу на Курщині. Під час нападу на українських військових росіяни використовували українські розпізнавальні знаки.
Як раніше повідомляв Главред, ворог прагне оточити ЗСУ – у ДПСУ розповіли, де окупанти рвонули в наступ. Росія намагається закріпитися та нарощує тиск на український кордон.
Нагадаємо, в ЦРУ зробили неочікувану оцінку щодо інформації про нібито оточення ЗСУ в Курській області. Українські солдати в останні дні відступили в Курській області, але не оточені російськими військами. Тому заяви президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна не відповідають дійсності. Розвідувальні агентства США, включно з ЦРУ, поділилися своєю оцінкою ситуації з Білим домом.
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