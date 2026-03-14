ВСУ громлять російські сили на передовій завдяки новій стратегії - The Telegraph

Віталій Кірсанов
14 березня 2026, 12:53
ВСУ громлять російські сили на передовій завдяки новій стратегії

Що написано в матеріалі The Telegraph:

Збройні сили України застосовують нову тактику, яка дозволяє ефективно стримувати російські війська на лінії фронту. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

За даними журналістів, українське командування відмовилося від практики масового введення військ у бій для відбиття постійних атак російської піхоти. Натомість було обрано іншу стратегію: системну та ретельно сплановану кампанію з активним використанням безпілотників. Згодом ця тактика почала приносити відчутні результати.

Зазначається, що українські БПЛА "душать" російські передові сили, збільшуючи так звану "зону ураження" втричі в деяких районах. Основне завдання — позбавити російські сили можливості швидко перекидати особовий склад і техніку для підтримки наступальних дій.

За оцінками експертів, українські безпілотники вже здатні вражати цілі на відстані до 150 кілометрів від лінії фронту. Ще кілька тижнів тому ця відстань становила близько 50 кілометрів. Таким чином, глибина зони ураження значно зросла. При цьому її межі залишаються динамічними і змінюються залежно від розташування найбільш ефективних українських підрозділів операторів дронів.

Один із військовослужбовців батальйону безпілотних систем розповів виданню, що дрони ведуть практично безперервне спостереження і завдають регулярних ударів. За його словами, це уповільнює просування противника, порушує його темп дій і дозволяє контролювати поле бою без відправки великої кількості солдатів на небезпечні ділянки фронту.

Як зазначила керівниця російської групи в Інституті вивчення війни Катерина Степаненко, це вимагає часу та величезної кількості планування, але в результаті ця кампанія стала поворотним моментом у веденні безпілотної війни на полі бою.

Важкі ударні дрони

Україна також активно застосовує важкі безпілотні апарати-бомбардувальники для знищення ключових російських систем. У першу чергу йдеться про засоби радіоелектронної боротьби, зенітні установки та обладнання, яке використовується для перехоплення або наведення на безпілотники.

За словами Степаненка, такі дрони дають серйозну перевагу, оскільки здатні цілеспрямовано знищувати спеціалізовані військові системи. Ліквідація цих засобів дозволяє українським безпілотникам діяти на більшій глибині та з меншим ризиком перехоплення.

Ослаблення російської ППО

Серйозним фактором стала й поступова втрата російською стороною низки систем протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про комплекси "Бук", "Тор" і "Панцир-С1". Їхнє знищення помітно послабило захист повітряного простору на окремих ділянках фронту.

Це відкрило можливості для масового застосування легких безпілотників, які раніше частіше страждали від засобів радіоелектронної боротьби.

За словами військових на передовій, брак сучасних систем ППО змушує російські підрозділи вдаватися до нестандартних рішень і використовувати застарілу техніку.

Військовослужбовець і аналітик 413-го полку безпілотних систем України Дмитро Жлуктенко розповів, що в деяких випадках російські підрозділи знімають багатоствольні кулеметні установки зі старих радянських ударних вертольотів і встановлюють їх на імпровізовані вантажівки, намагаючись таким чином боротися з дронами.

При цьому українська сторона не тільки розширює зону ураження за рахунок збільшення кількості безпілотників, але й використовує їх для цілеспрямованих ударів по техніці та логістичних об'єктах. Така тактика ускладнює перекидання техніки та постачання ближче до лінії фронту.

"Думаю, результати говорять самі за себе. Росія втрачає величезну кількість рідкісних систем ППО, радарів, і немає можливості швидко їх поповнити", — каже Дмитро Жлуктенко.

Українська зброя - останні новини

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України презентувала оновлену версію морських безпілотних платформ "Sea Baby", які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Ці дрони були залучені до третього ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року.

Концерн Toloka представив великий морський дрон довжиною 12 метрів — це лише один із кількох апаратів у їхній лінійці. Відомо щонайменше про три підводні дрони цього сімейства, призначені для роботи на ближніх, середніх і далеких дистанціях.

Крім того, британсько-український оборонний стартап Trypillian залучив $5 млн інвестицій і вже працює над створенням автономного ударного безпілотного літального апарата дальньої дії під назвою Trypillian SSG.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph, який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макету сторінок та більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

