Спалить російську ППО: українські військові отримають новітній дрон

Британсько-український оборонний стартап Trypillian залучив $5 млн інвестицій і вже працює над створенням автономного ударного безпілотного літального апарату дальньої дії під назвою Trypillian SSG.
Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, новий дрон буде здатний виснажувати систему протиповітряної оборони ворога, зберігаючи ефективність навіть за відсутності супутникової навігації.
Компанію Trypillian було засновано 2024 року групою ветеранів, військових експертів і громадських діячів. Стартап спеціалізується на розробці БПЛА та програмного забезпечення для армії з урахуванням реального бойового досвіду.
Наразі Trypillian став резидентом Дія.City - спеціального правового режиму для IT-бізнесу.
"Вітаємо Trypillian у Дія.City та продовжуємо розвивати простір, щоб оборонні технології мали найкращі умови для розвитку", - зазначив Федоров.
Новий проєкт підкреслює прагнення України зміцнювати військово-технологічну незалежність і розвивати інноваційні рішення у сфері оборони.
Раніше ЗМІ розкрили, що ховається за новою зброєю проти БПЛА. Застосування цих боєприпасів дозволяє уникнути додаткового навантаження на солдатів і замінити магазин без зміни зброї.
Як повідомляв Главред, російські окупанти почали застосовувати на фронті нові ударні дрони - так звані міні-"Шахеди". Про це розповів український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Безкрестнов Сергій із позивним "Флеш".
Про особистість: Михайло Федоров
Федоров Михайло - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.
У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напряму. Керівник digital-напрямку передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.
Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.
