Дрони атакували НПЗ в Росії: там масштабна пожежа, горять резервуари з паливом

Удар по нафтобазі в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Вночі Краснодарський край РФ атакували дрони

Під удар потрапила перевалочна нафтобаза Тихорецька

На НПЗ велика пожежа, яку гасять 26 одиниць техніки

У ніч на 12 березня у Краснодарському краї РФ було гучно. Зокрема, понад 15 сильних вибухів пролунало в районі Анапи та Вітязево. Про це пише телеграм-канал SHOT.

У небі було видно яскраві спалахи, а також вила сирена повітряної небезпеки. Від гучних звуків спрацювали сигналізації біля авто.

Відомо, що російська ППО намагалася знищити дрони на підльоті до міста.

Водночас над Краснодаром та Сіверським районом було понад 10 вибухів. Аеропорт Краснодара вводив обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

Удар по нафтобазі

Крім того, під час атаки дронів могла бути уражена перевалочна нафтобаза Тихорецька.

В ASTRA провели OSINT-аналіз і дійшли висновку, що горить нафтоперевалочний термінал "Тихорєцьк-Нафта" – там спалахнули резервуари на місцевій нафтобазі.

"На кадрах відображено два джерела займання. Відкрите горіння, схоже, перед резервуаром, але й ззаду потужно валить дим, схоже, горять резервуари з паливом", - йдеться у повідомленні.

Варто наголосити, що Тихорецький нафтовий вузол – один із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Там велика нафтобаза та перевалочний термінал.

Що цікаво, росіяни офіційно визнали атаку та сказали, що є пожежа на НПЗ унаслідок атаки безпілотниками. Її гасять 26 одиниць техніки.

Пожежа на нафтобазі в РФ - відео:

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 березня у країні-агресорці Росії гриміли вибухи. Дрони уразили ЛВДС "Армавир". Це вузловий об’єкт трубопровідної логістики нафтопродуктів, де паливо перекачується по магістральному трубопроводу, накопичується у резервуарному парку та відвантажується залізницею.

В ніч на 5 березня над Саратовом і Енгельсом, де розташований аеродром стратегічної авіації, прогриміла серія вибухів на тлі атаки дронів. Спалахнули пожежі. Частина районів залишилася без світла.

23 лютого безпілотники Служби безпеки України вразили найважливіший вузол транспортування російської нафти – НПС "Калейкіно" в Татарстані.

Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

