Toloka б'є з глибини: деталі про розумні підводні дрони з нейромережами та зарядом

Найбільший і найпотужніший дрон лінійки здатен діяти на відстані до 2000 км і автономно працювати до 60 днів.

В Україні розроблено потужний морський дрон / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com

Головне:

Представлено великий морський дрон довжиною 12 метрів

Найбільший Toloka - лише один із трьох моделей підводних дронів

Концерн Toloka представив великий морський дрон завдовжки 12 метрів - це лише один із кількох апаратів у їхній лінійці.

Як пише Defense Express, відомо щонайменше про три підводні дрони цього сімейства, призначені для роботи на ближніх, середніх і дальніх дистанціях.

"Найбільший Toloka - лише один із трьох моделей підводних дронів: TLK-200, TLK-400 і монструозний TLK-1000", - повідомляється в публікації.

TLK-200

Найкомпактніший дрон з електродвигунами, розрахований на місії до 100 км, автономність до 15 днів, глибина занурення до 300 м. Він оснащений супутниковим зв'язком, системою навігації і може нести бойове навантаження до 15 кг. Призначений для розвідки, мінування та ударних операцій на близьких відстанях.

TLK-400

Підводний дрон середнього розміру з гібридною силовою установкою (чотири електродвигуни і двигун внутрішнього згоряння). Його дальність досягає 1200 км, автономність - до 60 днів, а бойовий вантаж - до 500 кг. Обладнаний багатофункціональними системами наведення і зв'язку. Використовується для розвідки, мінування, ретрансляції сигналів і ударних завдань.

TLK-1000

Найбільший і найпотужніший дрон лінійки, здатний діяти на відстані до 2000 км і автономно працювати до 60 днів. Він обладнаний складними системами ШІ, різноманітними датчиками і може нести бойовий вантаж до 5000 кг. Використовується для знищення великих об'єктів і може виконувати функції дрона-носія.

Очевидно, назви моделей пов'язані з діаметром корпусу. Крім того, Toloka підтверджує можливість застосування своїх дронів для протимінних операцій, акустичної розвідки і детального картографування морського дна.

