США відправили на Близький Схід тисячі дронів з ШІ, розроблених в Україні

Передбачається, що ці апарати використовуватимуться для перехоплення та знищення іранських безпілотників.

Дрони Merops розробило оборонне підприємство Project Eagle / колаж: Главред, фото: US Army, Збройні сили Польщі

Коротко:

Дрони Merops розробило оборонне підприємство Project Eagle

У 2024 році їх було передано Україні для випробувань у бойових умовах

Вартість одного безпілотника оцінюється приблизно в 14-15 тисяч доларів

Армія США перекинула на Близький Схід близько 10 тисяч дронів-перехоплювачів, розроблених в Україні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра армії США Дена Дрісколла.

За його словами, безпілотники моделі Merops, оснащені системами штучного інтелекту, були направлені в регіон всього через п'ять днів після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану, що стартувала 28 лютого.

Передбачається, що ці апарати будуть використовуватися для перехоплення та знищення іранських безпілотників.

Як зазначає агентство, дрони Merops розробило оборонне підприємство Project Eagle. У 2024 році їх було передано Україні для випробувань у бойових умовах.

Вартість одного такого безпілотника оцінюється приблизно в 14-15 тисяч доларів. Однак, за словами Дрісколла, при масштабних закупівлях ціна може знизитися до 3-5 тисяч доларів за одиницю.

"Насправді ми знаходимося на більш вигідному кінці кривої витрат. Тож щоразу, коли Іран запускає дрон, який ми можемо збити, вони втрачають значну суму грошей", — сказав Дрісколл журналістам.

Також повідомляється, що американські військові розгорнули в регіоні квадрокоптери Bumblebees, оснащені вибухівкою. Ці безпілотники вже проходили випробування в бойових умовах під час війни в Україні.

Операція в Ірані та українські дрони

Зовсім недавно, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові мають достатній досвід у сфері безпілотників і не потребують допомоги України. З такою заявою він виступив, коментуючи можливу співпрацю з Києвом у сфері протидії безпілотникам на тлі війни на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія веде переговори з Україною про придбання великої партії дронів-перехоплювачів, які можуть використовуватися для захисту від іранських ударних безпілотників типу "Шахед".

Крім того, Україна направила безпілотники-перехоплювачі та групу експертів з дронів для захисту американських військових баз у Йорданії. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті The New York Times.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg – американська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

