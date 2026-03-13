США відправили на Близький Схід тисячі дронів з ШІ, розроблених в Україні

Коротко:
- Дрони Merops розробило оборонне підприємство Project Eagle
- У 2024 році їх було передано Україні для випробувань у бойових умовах
- Вартість одного безпілотника оцінюється приблизно в 14-15 тисяч доларів
Армія США перекинула на Близький Схід близько 10 тисяч дронів-перехоплювачів, розроблених в Україні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра армії США Дена Дрісколла.
За його словами, безпілотники моделі Merops, оснащені системами штучного інтелекту, були направлені в регіон всього через п'ять днів після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану, що стартувала 28 лютого.
Передбачається, що ці апарати будуть використовуватися для перехоплення та знищення іранських безпілотників.
Як зазначає агентство, дрони Merops розробило оборонне підприємство Project Eagle. У 2024 році їх було передано Україні для випробувань у бойових умовах.
Вартість одного такого безпілотника оцінюється приблизно в 14-15 тисяч доларів. Однак, за словами Дрісколла, при масштабних закупівлях ціна може знизитися до 3-5 тисяч доларів за одиницю.
"Насправді ми знаходимося на більш вигідному кінці кривої витрат. Тож щоразу, коли Іран запускає дрон, який ми можемо збити, вони втрачають значну суму грошей", — сказав Дрісколл журналістам.
Також повідомляється, що американські військові розгорнули в регіоні квадрокоптери Bumblebees, оснащені вибухівкою. Ці безпілотники вже проходили випробування в бойових умовах під час війни в Україні.
Операція в Ірані та українські дрони
Зовсім недавно, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові мають достатній досвід у сфері безпілотників і не потребують допомоги України. З такою заявою він виступив, коментуючи можливу співпрацю з Києвом у сфері протидії безпілотникам на тлі війни на Близькому Сході.
Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія веде переговори з Україною про придбання великої партії дронів-перехоплювачів, які можуть використовуватися для захисту від іранських ударних безпілотників типу "Шахед".
Крім того, Україна направила безпілотники-перехоплювачі та групу експертів з дронів для захисту американських військових баз у Йорданії. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті The New York Times.
Вам може бути цікаво:
- Загинула у власному будинку: ворожий дрон забрав життя дитини на Чернігівщині
- Росія вночі атакувала Балаклею дронами: пошкоджено житлові будинки
- "Прильоти" та пожежа: Росія завдала удару дронами по порту в Одеській області
Про джерело: Bloomberg
Bloomberg – американська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.
