Загинула у власному будинку: ворожий дрон забрав життя дитини на Чернігівщині

Через падіння ворожого БпЛА виникла пожежа в житловому будинку.

Удар РФ по Чернігівщині / колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

Вночі росіяни атакували Чернігівщину

Внаслідок удару загинула дівчина 2010 року народження

Її батьки отримали травми та були госпіталізовані

Країна-агресор Росія в ніч на 12 березня атакувала Чернігівщину. Внаслідок удару загинула дитина, її батьки поранені. Про це повідомили в Менській міській раді.

Зазначається, що окупанти вдарили після першої ночі. Фактично дитина загинула у власному будинку.

"Сьогодні в Менській громаді – День Жалоби за загиблою дитиною внаслідок ворожої атаки. Біль і лють переповнюють нашу громаду. Сьогодні після 01:00 ночі ворог цинічно атакував мирний населений пункт Менської громади. Внаслідок удару пошкоджено два житлові будинки. На превеликий жаль, ворожа атака забрала життя 15-річної дівчинки, також поранення отримали її батьки", - йдеться у повідомленні.

В міській раді наголосили, що цей черговий акт терору, який ще раз доводить, що ворог свідомо б'є по мирному населенню та цивільній інфраструктурі.

В ДСНС підтвердили, що вночі у Корюківському районі на Чернігівщині через падіння ворожого БпЛА виникла пожежа житлового будинку та господарської споруди.

Відомо, що рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

"На жаль, загинула дівчина 2010 року народження. Її батьки отримали травми та були госпіталізовані. Психологи ДСНС надали допомогу 6 людям. На місці працювали підрозділи екстрених служб", - підкреслили рятувальники.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 11 березня, російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих жителів.

Також вранці 11 березня армія країни-агресорки РФ дроном вдарила по будівлі районного управління поліції в Шостці Сумської області. Внаслідок удару будівля райуправління повністю зруйнована. Кількість потерпілих складає понад 40 осіб.

Крім того, вранці 11 березня російська окупаційна армія атакувала Харків. В результаті удару по цивільному підприємству є жертви та поранені.

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

