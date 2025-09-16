Рус
"Ситуація дуже важка": офіцер розкрив головну ціль ворога на ключовому напрямку

Руслан Іваненко
16 вересня 2025, 23:03
Окупанти перекидають колони техніки та збільшують чисельність піхотних груп для штурмів.
ВСУ, Фронт, Война
Ворог намагається перерізати шляхи постачання та ускладнити евакуацію / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Коротко:

  • Покровськ — один із найгарячіших напрямків боїв
  • Росія концентрує ресурси та техніку
  • Прохід у місто для ротацій обмежений

Росія зосереджує всі свої сили біля Покровська, де тривають одні з найзапекліших боїв. Ворог прагне контролювати логістику, через що потрапити у місто та проводити ротації стало надзвичайно складно.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс", додавши, що будь-яке прифронтове місто стикається з подібними проблемами.

відео дня

"Ситуація біля Покровська дуже важка й потребує серйозних зусиль", – зазначив він.

Перекидання техніки та піхоти

За словами Олександра "Алекса", окупанти перекидають на цей напрямок значні ресурси та намагаються просунутися в бік Дніпра. Якщо раніше військові фіксували поодинокі переміщення легкої або вантажної техніки для ротацій, то нині спостерігаються колони автомобілів і велика кількість мотоциклів.

"Вони здійснюють підвіз та ротацію до визначених місць. Після цього російська піхота рухається пішки й проводить штурми", – повідомив офіцер.

Також окупанти почали активніше використовувати малі піхотні групи. Якщо раніше вони складалися з одного–двох військових, зараз їхня чисельність зросла до 5–10 осіб.

"На жаль, погода також дозволяє ворогу рухатися. Він намагається цим скористатися", – додав "Алекс".

Покровськ / Інфографіка: Главред

Важливість логістики

Логістика залишається критично важливою для Сил оборони.

"Ворог хоче перерізати будь-які автомобільні шляхи, де може проїхати броньована, вантажна техніка й щось привезти чи забрати. Те саме стосується евакуації – наскільки оперативно можна її здійснити", – наголосив офіцер.

Літній наступ РФ зазнав фіаско - експерт

Літній наступ російських окупантів зазнав повного фіаско, і восени їм навряд чи вдасться суттєво просунутися на фронті. Про це в коментарі зазначив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

За його словами, наразі противник чинить переважно психологічний тиск, заявляючи про можливий успіх у зимових наступальних операціях.

"Ворог намагався накопичувати сили влітку, зокрема на Запорізькому напрямку, щоб підготуватися до осінніх наступів, – пояснив експерт. – Проте в армії Путіна залишилося обмаль часу: дощі вже не за горами, і погода ускладнить будь-які активні дії".

Майор Гетьман підкреслив, що такі заяви Кремля мають більше пропагандистський характер і не відображають реальних можливостей російських військ.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред з посиланням на DeepState, ЗСУ звільнили важливий пункт на фронті та зачистили ще три. За минулу добу російські війська втратили 910 осіб, а також значну кількість техніки, включаючи танки, артилерійські системи та безпілотники.

Крім того, російські війська продовжують намагатися встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська на Донеччині та шляхами, що ведуть до міста. За наявними даними, противник наступає на Слов’янськ з чотирьох напрямків.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) зафіксував просування армії РФ на півночі Харківщини. За геолокаційними кадрами від 7 вересня, загарбники дійшли до Вовчанського нафтоекстракційного заводу та захопили частину територій у західній частині міста.

війна в Україні Покровськ Фронт
