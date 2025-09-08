Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Заходять з чотирьох напрямків": в ЗСУ попередили про загрозу для Слов'янська

Юрій Берендій
8 вересня 2025, 18:05
743
Росіяни наступають на Слов’янськ із чотирьох напрямків, намагаючись встановити вогневий контроль над околицями міста, зазначили в ЗСУ.
'Заходять з чотирьох напрямків': в ЗСУ попередили про загрозу для Слов'янська
В ЗСУ попередили про загрозу для Слов'янська / Колаж Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, 22 ОМБр

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни намагаються взяти під вогневий контроль підступи до Слов'янська
  • Ціль ворога полягає в окупації всієї території Донеччини
  • Ворог хоче просунутись до Слов'янська з 4-х напрямків

Російські війська продовжують намагатися встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська на Донеччині та шляхами, що ведуть до міста. За наявними даними, противник наступає на Слов’янськ з чотирьох напрямків. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський в коментарі Укрінформу.

Бєльський зазначив, що головним завданням російських окупантів у весняно-літній кампанії, яка фактично досі триває, стало захоплення всієї території так званої "ДНР". Йдеться про встановлення контролю над великими містами та населеними пунктами, зокрема Слов’янськом, Краматорськом, Покровськом і Мирноградом. Особливо ворог прагне здобути Слов’янськ, адже ще з 2014 року це місто має для них символічне, майже культове значення.

відео дня

Бєльський повідомив, що російські війська намагаються обійти Лиман з різних боків, щоб у подальшому просунутися до Слов’янська. Вони діють з північного сходу — з боку Сіверська та Лиману, де спостерігається особлива активність.

"Намагалися пробитися до нього – не виходить, то вони починають і з півдня намагатися прорватися, і з північного заходу: спочатку взяти Лиман і вийти напряму вже на донецький Райгородок, Миколаївку і безпосередньо до околиць Слов'янська, або з півночі через Святогірськ спуститися вниз. Як варіанти, через Краматорськ – це вже з півдня", - сказав речник.

Водночас він наголосив, що українські сили оборони ефективно стримують атаки, хоча тиск ворога зростає.

"В них нічого не виходить, тому зараз вище керівництво РФ, зокрема Генштабу і Міноборони, тисне, відповідно вони (російські військові – ред.) посилюють тиск самі", – наголосив Бєльський.

Щодо чуток про збільшення застосування російських FPV-дронів у районі Лиман–Райгородок–Слов’янськ, Бєльський уточнив, що їх використання є постійним, але значного зростання цієї активності не зафіксовано.

"Я б не відзначив, що воно (застосування FPV-дронів – ред.) було особливо активним. Вони постійно застосовують FPV звичайні, і все більше FPV на оптоволокні", – поінформував Бєльський.

'Заходять з чотирьох напрямків': в ЗСУ попередили про загрозу для Слов'янська
/ Інфографіка: Главред

Яка була ціль літнього наступу РФ - думка експерт

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що російські війська зосередили основні зусилля на Донеччині. За його словами, для них ключовим завданням є захоплення Покровська, Костянтинівки, а також Краматорська та Слов’янська. "Якщо впаде Покровськ і Костянтинівка, то вони рушать всією цією масою на Краматорськ і Слов'янськ, щоб взяти міста в оточення", - резюмував Ступак.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генеральний штаб ЗСУ вказує, що Сили оборони звільнили село Зарічне Лиманської громади Донецької області від російських окупантів.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) зафіксував просування армії РФ на півночі Харківщини. За геолокаційними кадрами від 7 вересня, загарбники дійшли до Вовчанського нафтоекстракційного заводу та захопили частину територій у західній частині міста.

Крім того, за даними аналітиків моніторингового проєкту DeepState, українські військові звільнили село Володимирівка на Донеччині та відтіснили ворога від ще трьох населених пунктів.

Інші новини:

Про джерело: ОСУВ "Дніпро"

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" (ОСУВ "Дніпро"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Води по коліно, все заливає стрімкими потоками: Київ накрив сильний шторм

Води по коліно, все заливає стрімкими потоками: Київ накрив сильний шторм

19:41Синоптик
"Лише початок": Мерц розкрив справжні плани Путіна щодо війни

"Лише початок": Мерц розкрив справжні плани Путіна щодо війни

19:35Світ
"Гіршої ситуації немає": два обласні центри, які можуть залишитися без тепла і світла

"Гіршої ситуації немає": два обласні центри, які можуть залишитися без тепла і світла

18:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Гороскоп на сьогодні 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Гороскоп на сьогодні 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

Осінь стане часом сили та удачі: астрологи назвали ТОП-3 улюбленця Фортуни

Осінь стане часом сили та удачі: астрологи назвали ТОП-3 улюбленця Фортуни

Останні новини

19:48

Вони не знають, що таке поломки: топ-5 вживаних седанів, які не бояться пробігу

19:41

Води по коліно, все заливає стрімкими потоками: Київ накрив сильний шторм

19:36

За ціною "однушки" в Києві: що відомо про обручку Даші Квіткової

19:35

"Лише початок": Мерц розкрив справжні плани Путіна щодо війни

19:10

Звідки беруться 600-800 цілей РФ за ніч?Погляд

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
19:05

Не лише Львів та навіть частина Польщі: які області насправді входять до Галичини

18:54

"Гіршої ситуації немає": два обласні центри, які можуть залишитися без тепла і світлаВідео

18:53

Вікно можливостей для ЗСУ: експерт вказав на критичну помилку ворога на фронті

18:30

В Україні дешевшає головний салатний овоч - ціни вже на 27% нижчі, ніж торік

Реклама
18:28

"Heel" залишається в Україні: коли лікарські засоби можна буде купити в аптеках новини компанії

18:07

Українців попередили про підвищення цін на газ: на скільки зростуть платіжки

18:05

"Заходять з чотирьох напрямків": в ЗСУ попередили про загрозу для Слов'янська

17:54

Дуже важливе церковне свято 9 вересня: чотири заборони, які не можна порушувати

17:42

Сезон затемнень несе удачу - які три знаки зодіаку стануть щасливчиками вересня

17:25

Чи розуміють коти українську мову – розкрито, як вони спілкуються з господарямиВідео

17:14

Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт МозговогоВідео

16:59

У РФ нові цілі: тривожний прогноз про масовані обстріли та загрозу блекауту

16:59

Що категорично не можна давати собакам - названо дев'ять небезпечних продуктів

16:34

Якщо вантуза немає під рукою: хитрий трюк із пляшкою, який "проб’є" засміченняВідео

16:34

"Проблема серйозна": ЗМІ заявили про смертельну хворобу пропагандистки СимоньянВідео

Реклама
16:08

Психологи "зламали голову": лише 80% унікальних людей бачать оптичну ілюзію

16:01

Існує нова загроза масованого удару по Україні в наступні 48 годин: що стане ціллю

15:57

Знищено і поранено військових: у РФ атаковано причетну до звірств в Україні в/ч

15:50

Не лише Київ - яке місто двічі ставало столицею України

15:42

"Належать тільки мені": Ірина Білик отримала цінний подарунок від колишнього

15:16

Росія вдарила по Кабміну не "Шахедом": в Defense Express розкрили деталі атаки

15:08

Гроші ллються рікою: які ТОП-5 дат народження приносять фінансовий успіх

14:56

Один інгредієнт перетворює яєчню на бездоганну страву: розкрито головний секретВідео

14:45

"Оптимізму немає": українцям порадили запастись ліхтариками і водою, деталі

14:41

Штраф до 145 500 гривень: українців попередили про покарання за куріння в авто

14:34

Чому темніє срібло: народні прикмети про містичний метал

14:12

Гороскоп на завтра 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

14:08

Поїздка стане одразу зручнішою: водіям назвали секретну функцію козирка в автоВідео

13:57

Під ударом ГУР Ростелеком і Лукойл: ЗМІ дізналися деталі масштабної кібератаки

13:55

Українців частково звільнили від оплати за газ: кого стосується пільга

13:34

Китайський гороскоп на завтра 9 вересня: Бикам буде важко, Драконам - порада

13:23

Базовий салатний овоч подорожчав на 23%: за що тепер прийдеться більше платити

13:17

Посміхайтеся, містер президент: онука Софії Ротару заселфилася з Трампом

13:06

"Росіяни відповзуть": Хилюк назвав імовірний сценарій завершення війни

12:46

Розвалила сім'ю і лишилась без грошей: Повалій розплатилась за зраду України

Реклама
12:44

За час соціальної кампанії телемарафону "Єдині Новини" в Україні зросла кількість донорів крові

12:41

Землю накрила магнітна буря: коли чекати найнебезпечніші спалахи на Сонці, дати

12:35

Сонячно та тепло буде не всюди: названо області, куди увірветься дощова погода

12:21

Частина Київщини на два дні залишилася без газу: що сталося

12:02

Топ-6 зачісок на довге волосся, які варто повторити восени-2025

11:50

ЗСУ звільнили території на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

11:47

Паркет без розводів, подряпин і бруду: один інгредієнт зробить підлогу блискучою

11:41

Їх можна почути і зараз: які українські прізвища колись давали біднякам

11:00

Взялись за довірену особу Путіна: СБУ шукає російського репера Тіматі

10:54

Порядок виплат сім’ям загиблих військових оновлено: що зміниться вже у вересні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти