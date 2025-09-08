'Заходять з чотирьох напрямків': в ЗСУ попередили про загрозу для Слов'янська

Росіяни наступають на Слов’янськ із чотирьох напрямків, намагаючись встановити вогневий контроль над околицями міста, зазначили в ЗСУ.

В ЗСУ попередили про загрозу для Слов'янська / Колаж Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, 22 ОМБр

Російські війська продовжують намагатися встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська на Донеччині та шляхами, що ведуть до міста. За наявними даними, противник наступає на Слов’янськ з чотирьох напрямків. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський в коментарі Укрінформу.

Бєльський зазначив, що головним завданням російських окупантів у весняно-літній кампанії, яка фактично досі триває, стало захоплення всієї території так званої "ДНР". Йдеться про встановлення контролю над великими містами та населеними пунктами, зокрема Слов’янськом, Краматорськом, Покровськом і Мирноградом. Особливо ворог прагне здобути Слов’янськ, адже ще з 2014 року це місто має для них символічне, майже культове значення.

Бєльський повідомив, що російські війська намагаються обійти Лиман з різних боків, щоб у подальшому просунутися до Слов’янська. Вони діють з північного сходу — з боку Сіверська та Лиману, де спостерігається особлива активність.

"Намагалися пробитися до нього – не виходить, то вони починають і з півдня намагатися прорватися, і з північного заходу: спочатку взяти Лиман і вийти напряму вже на донецький Райгородок, Миколаївку і безпосередньо до околиць Слов'янська, або з півночі через Святогірськ спуститися вниз. Як варіанти, через Краматорськ – це вже з півдня", - сказав речник.

Водночас він наголосив, що українські сили оборони ефективно стримують атаки, хоча тиск ворога зростає.

"В них нічого не виходить, тому зараз вище керівництво РФ, зокрема Генштабу і Міноборони, тисне, відповідно вони (російські військові – ред.) посилюють тиск самі", – наголосив Бєльський.

Щодо чуток про збільшення застосування російських FPV-дронів у районі Лиман–Райгородок–Слов’янськ, Бєльський уточнив, що їх використання є постійним, але значного зростання цієї активності не зафіксовано.

"Я б не відзначив, що воно (застосування FPV-дронів – ред.) було особливо активним. Вони постійно застосовують FPV звичайні, і все більше FPV на оптоволокні", – поінформував Бєльський.

/ Інфографіка: Главред

Яка була ціль літнього наступу РФ - думка експерт

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що російські війська зосередили основні зусилля на Донеччині. За його словами, для них ключовим завданням є захоплення Покровська, Костянтинівки, а також Краматорська та Слов’янська. "Якщо впаде Покровськ і Костянтинівка, то вони рушать всією цією масою на Краматорськ і Слов'янськ, щоб взяти міста в оточення", - резюмував Ступак.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генеральний штаб ЗСУ вказує, що Сили оборони звільнили село Зарічне Лиманської громади Донецької області від російських окупантів.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) зафіксував просування армії РФ на півночі Харківщини. За геолокаційними кадрами від 7 вересня, загарбники дійшли до Вовчанського нафтоекстракційного заводу та захопили частину територій у західній частині міста.

Крім того, за даними аналітиків моніторингового проєкту DeepState, українські військові звільнили село Володимирівка на Донеччині та відтіснили ворога від ще трьох населених пунктів.

