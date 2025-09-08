Окупанти рвуться до Харкова: в ISW попередили про небезпечну мету ворога

Росіяни намагаються відтіснити ЗСУ від кордону з Бєлгородською областю.

https://glavred.net/front/okkupanty-rvutsya-v-harkov-v-isw-predupredili-ob-opasnoy-celi-vraga-10696163.html Посилання скопійоване

Бої у Вовчанську / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ISW

Ключові тези:

Окупанти просунулись в Харківській області

Вони захопили частину земель у західній частині Вовчанська

Мета РФ - наблизитися до Харкова на відстань гарматного пострілу

Армія країни-агресора Росії нещодавно просунулася на півночі Харківської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, згідно з геолокаційними кадрами за 7 вересня, армія РФ просунулась до Вовчанського нафтоекстракційного заводу. Таким чином, росіяни захопили частину земель у західній частині міста.

відео дня

"6 і 7 вересня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська і в напрямку Синельникового. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували у Вовчанську", - йдеться у повідомленні.

Бої в Харківській області / фото: ISW

Аналітики зауважили, що на цій ділянці фронту росіяни намагаються відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю РФ та наблизитися до міста Харків на відстань гарматного пострілу.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Скільки наступатиме РФ на фронті

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак вважає, що поки в росіян є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє воювати - окупанти будуть наступати.

Він зауважив, що перспектив підписання мирної угоди в найближчі 2-3 місяці не буде.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, аналітики українського моніторингового проєкту DeepState говорили, що ЗСУ звільнили село Володимирівка на Донеччині, а також відтіснили ворога від трьох інших сіл.

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявляв, що Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. Про це свідчить те, що за останній тиждень українські військові відбили близько 350 ворожих атак.

Також відомо, що російські окупанти перекинули до району Покровська досвідчені підрозділи та скоригували тактику своїх дій. Вони намагаються перерізати українську логістику та оточити Покровську агломерацію.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред