"Навіть елітні підрозділи не змогли зупинити тиск": як ЗСУ заганяють ворога в пастку

Руслан Іваненко
15 вересня 2025, 21:53
Злагоджені дії штурмових батальйонів переламують ситуацію на фронті та демонструють ефективність.
Підрозділи ЗСУ змушують елітні частини противника відступати та масово складати зброю / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

  • Українські війська оточили ворога на Добропільському напрямку
  • Втрати окупантів у кілька разів перевищують українські
  • На карті вже видно три великі "котли" ворога

На Добропільському напрямку українські підрозділи проводять одну з найуспішніших операцій останніх місяців. Противник опинився в оперативному оточенні, а його втрати значно перевищують українські.

Дії штурмових підрозділів

Як повідомив начальник Управління штурмових підрозділів Валентин Манько у Telegram, українські воїни методично знищують сили ворога, відрізають їх від шляхів підкріплення та накривають перехресним вогнем.

"За два тижні ми зробили те, що ще недавно здавалося неможливим. Зусиллями 33-го та 425-го штурмових підрозділів, у взаємодії з 1-м ОШП, 24-м і 25-м штурмовими батальйонами, а також 79-ю і 82-ю бригадами ДШВ, ворог опинився в оперативному, а подекуди і в тактичному оточенні", – зазначив Манько.

Оточення та втрати ворога

Він додав, що на карті вже чітко проглядаються три великі "котли", а росіяни кинули на цей напрямок свої найбоєздатніші частини, щоб перешкодити замиканню кільця.

"Але навіть елітні підрозділи не змогли зупинити тиск українських штурмовиків. Боєзіткнення важкі, тривають зустрічні бої, проте співвідношення втрат у середньому становить 1 до 5 на нашу користь", – наголосив він.

Манько також зазначив, що дедалі більше окупантів здаються в полон.

"Ситуація нагадує Курську битву: противник масово складає зброю, не витримуючи нашого тиску", – підкреслив військовий.

За його словами, операція вже стає прикладом для військової науки, демонструючи ефективність злагоджених дій кількох ударних угруповань у стратегічно важливому напрямку.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Оцінка головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначає ефективність українських підрозділів у нейтралізації морських піхотинців РФ, перекинутих для посилення наступальних дій у районі Добропілля. За його словами, завдяки злагодженим діям ЗСУ та Національної гвардії українські війська не лише успішно стримують натиск противника, а й поступово відновлюють контроль над стратегічно важливими ділянками Донеччини. Сирський підкреслює, що ці операції демонструють високий рівень тактичного мислення та здатність українських сил адаптуватися до змін у бойовій обстановці.

Ситуація на фронті – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський натякнув на важливі зміни на фронті. Українські війська завдають значних втрат окупантам у Куп’янську та на Донеччині.

Також раніше повідомлялося, що РФ націлилась ще на дві області, крім Донеччини – розкрито плани ворога на осінь. Росія намагається одночасними ударами на різних напрямках розтягнути українські резерви й відволікти сили від Донеччини, зазначив Дмитро Снєгирьов.

Крім того, українські військові звільнили населений пункт Панківка та прилеглі території у Покровському районі Донецької області.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

