Росіяни взимку готують "головний удар": майор розкрив задум ворога

Гетьман вважає, що влітку окупанти тренувалися, а в холодний період року вони "спробують щось зробити".

Окупанти взимку готують новий наступ

Головне:

Росія готується до нового наступу взимку

Ворог все ще сподівається досягти успіхів на фронті

Літній наступ російських окупантів повністю провалився, восени сильно просунутися на фронті їм також не вдасться. Наразі противник тисне емоційно та заявляє, що взимку він може досягти успіху на фронті, завдяки наступальним операціям. Про це повідомив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Радіо NV.

Майор пригадав, що ворог влітку намагався накопичувати сили, зокрема, на Запорізькому напрямку для проведення наступальних операцій восени, однак в армії Путіна залишилося не так багато часу, адже дощі уже "на носі".

При цьому Гетьман звернув увагу на повідомлення з боку росіян, що головний удар буде не восени.

"Головний удар буде взимку. Тобто, вони готуються до зимової кампанії. Влітку вони тренувались, а восени спробують щось зробити… Наприкінці серпня почалися перші розмови про те, що взимку… вони знову всіх переможуть", – сказав майор.

Таким чином, російські окупанти продовжують морально тиснути, демонструючи впевненість, що взимку їм вдасться досягти суттєвих результатів.

Де росіяни можуть розпочати наступ - відповідь військового

Нещодавно начальник озброєння 110-ї окремої механізованої бригади майор Ілля Стрюк повідомив, що російські окупанти готуються до наступальних дій на Запорізькому напрямку. Зокрема, ворог промацує слабкі місця в обороні українських бійців на правому фланзі.

За словами майора, наразі противник зосередив на цій ділянці фронту певну кількість особового складу.

Як писав Главред, на Добропільському напрямку українські підрозділи проводять одну з найуспішніших операцій останніх місяців. Противник опинився в оперативному оточенні, а його втрати значно перевищують українські.

Нагадаємо, у пресслужбі 1-го корпусу НГУ "Азов" заявили, що українські військові звільнили населений пункт Панківка та прилеглі території у Покровському районі Донецької області.

Нещодавно у DeepState назвали ще один гарячий напрямок на фронті. Аналітики сказали, що російські окупанти намагаються прорватись у Ямпіль. При цьому вони одягають цивільний одяг, щоб замаскуватись. Ямпіль розташований на південному сході від Лимана.

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор НГУ у відставці. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

