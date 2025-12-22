Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

Інна Ковенько
22 грудня 2025, 10:59оновлено 22 грудня, 12:29
953
Із середини листопада окупанти також захопили Федорівку і Васюківку, що розташовані в районі Сіверська.
Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці
Російські війська, ймовірно, захопили Сіверськ/ колаж: Главред, фото: ISW, вікіпедія

Коротко:

  • Армія РФ, ймовірно, захопила Сіверськ і просунулась на захід і північний захід від міста
  • РФ перебільшує наслідки захоплення, їхні просування залишаються повільними й виснажливими

Російські війська, після понад 3 років інтенсивних боїв, ймовірно, захопили Сіверськ Бахмутського району Донецької області.

Із середини листопада росіяни також захопили Федорівку та Васюківку та досягли тактичних успіхів поблизу Свято-Покровського. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на українського оглядача Костянтина Машовця.

відео дня

Машовець 21 грудня повідомив, що війська РФ завершили захоплення Сіверська, просунулися до висот на захід і північний захід від міста та досягли крейдяного кар’єру на захід від населеного пункту.

Зазначається, що Кремль заявив про окупацію Сіверська ще 11 грудня. Відтоді Путін і високопоставлені російські військові чиновники використовують захоплення міста для просування неправдивої інформації про те, що українські лінії оборони руйнуються і що війська РФ здатні "негайно загрожувати" Слов’янську.

У ISW підкреслюють, що зусилля РФ у напрямку Сіверська були надзвичайно тривалими, особливо з урахуванням того, що населений пункт має площу близько 10 квадратних кілометрів із довоєнним населенням близько 11 000 осіб. Російським окупантам знадобився 41 місяць, щоб просунутися приблизно на 12 кілометрів від Лисичанська (на схід від Сіверська) до західного адміністративного кордону Сіверська.

За даними аналітиків, російським військам, ймовірно, знадобилося 33 дні, щоб повністю захопити місто.

"Кремль перебільшує безпосередні наслідки захоплення Сіверська, намагаючись хибно уявити російські війська як неминучу загрозу і водночас домогтися значного просування всім театром воєнних дій, аби створити враження, що лінія фронту от-от завалиться", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про бої біля Сіверська - думка експерта

Як писав Главред, російські війська, ймовірно, змогли подолати одну з найукріпленіших оборонних ділянок ЗСУ на Донеччині. Про це повідомив кореспондент німецького Bild Юліан Рьопке.

За його інформацією, після захоплення населених пунктів Виїмка та Івано-Дар’ївка окупанти зайшли до Сіверська з південного напрямку й наразі утримують близько п’ятої частини міста. Також він зазначив, що на прорив цього відрізка фронту протяжністю приблизно 9 кілометрів російській армії знадобилося близько 40 місяців.

Ситуація у Сіверську - останні новини

Главред повідомляв, що раніше російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області. Однак, заяви росіян не відповідають дійсності, в місті тривають активні бої. Про це йдеться у повідомляли в оперативному командуванні "Схід".

Заяви російського командування також спростував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Раніше, аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що Російські окупаційні війська активізували спроби просування в районі Сіверська. За словами аналатиків, ворог продовжував стягувати піхоту безпосередньо до міста, що створювало загрозу повільного переходу Сіверська під контроль окупантів.

Сіверськ
Сіверськ / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сіверськ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

12:36Синоптик
Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

10:59Фронт
Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

10:48Світ
Реклама

Популярне

Більше
"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Останні новини

12:45

Солодощі, які не зашкодять фігурі: що можна їсти навіть на дієті

12:44

Як пройшли зйомки передноворічного благодійного випуску "Танці з зірками" на 1+1 УкраїнаВідео

12:36

Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

12:18

Новий рік під підозрою: топ-5 найкращих різдвяних детективів

12:15

Більшість водіїв роблять помилку: які речі небезпечно залишати в машині взимку

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:12

Забрали в карету швидкої: шоумен-воїн Салем показав наслідки поранення на фронтіВідео

12:11

Чи потрібно вимикати Wi-Fi-роутер на ніч: експерти дали однозначну відповідьВідео

12:07

Що не можна зберігати на туалетному столику у ванній: головні помилки

11:43

Більше, ніж територія: яку реальну цінність Донбас має для Росії

Реклама
11:30

Мовчун Ігор Ніколаєв потрапив у скандал із дружиною - шанувальники приголомшені

11:01

Зірка "Воно 2" вчинив самогубство - дружина зробила заяву

10:59

Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

10:48

Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

10:34

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

10:31

"Розрив залишається величезним": у Politico розкрили деталі мирних переговорів у США

10:02

"Щоб не наврочили": холостяк Терен публічно показав нову обраницю

09:48

Ігор Коломойський знову анонсує судові засідання. Черга Вищого антикорупційного суду

09:40

Вантажний поїзд зійшов із рейок через атаку "Шахеда": деталі аварії біля Коростеня

09:39

Як прискорити роботу старого ноутбука: "воскресити" можна навіть 10-річний пристрійВідео

09:18

Наталії Могилевській відмовив відомий продюсер - причина

Реклама
09:15

Відключення світла в Україні - графіки на 22 грудня (оновлюється)

09:06

Як місяць вашого народження впливає на шлюб: що кажуть астрологи

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 грудня (оновлюється)

09:03

Президента Росії, який зможе встати на коліна у Бучі, ми не дочекаємосяПогляд

09:01

Мінус 100 млн доларів: ГУР знищило російські винищувачі Су-30 та Су-27Відео

08:46

Дрони атакували порт Тамань на Кубані: пошкоджено два судна і трубопровід

08:39

Воював у Чечні, Сирії та Україні: у Москві підірвали авто з топ-військовим армії РФ

08:28

Гроші - не Україні: Венс поширив меседж щодо нового курсу Трампа

08:15

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:34

На Житомирщині локомотив зійшов з рейок: є поранені, низка поїздів змінює рух

06:54

США просувають мирний план: Віткофф розкрив деталі переговорів із Києвом і Москвою

06:44

Питання, яке стоїть в очах усього путінського оточенняПогляд

05:41

Викликають біль і стрес у тварин: які небезпечні помилки роблять власники котів

04:45

Дочку принца Вільяма готують до передачі титулу - деталі

04:20

Волхви знали місця: де в Україні масово знаходять давні скарби та як їх шукатиВідео

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці вуличного художника за 31 секунду

03:16

Як часто потрібно змінювати постільну білизну: експерти дали однозначну відповідь

02:30

Як знизити ризик розвитку деменції: вчені приголомшили несподіваним рішенням

02:01

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

00:56

Штраф за "обід": які продукти можуть імітувати сп’яніння в організмі

Реклама
00:03

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

21 грудня, неділя
23:26

США можуть піти "ва-банк": гучна заява про передачу Tomahawk Україні

23:13

"Зосередилися на чотирьох ключових документах": деталі переговорів у Маямі

22:45

У Грабовському люди письмово відмовлялися від евакуації: що відомо

22:30

Підвищення тарифів: розкрито, для кого цифри в платіжках зростуть і чому

22:02

Про їх функцію знають одиниці: для чого потрібні чорні крапки на лобовому склі авто

21:57

"Договорняк": чи готують Бесарабію готують до здачіПогляд

21:43

До 4 черг на добу: оновлені графіки відключень для Дніпропетровщини на 22 грудняФото

21:30

У DeepState розкрили тривожну причину прориву РФ на Сумщині: що відомо

21:16

Графік відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 22 грудняФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена Зеленська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти