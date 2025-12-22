Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

Із середини листопада окупанти також захопили Федорівку і Васюківку, що розташовані в районі Сіверська.

Армія РФ, ймовірно, захопила Сіверськ і просунулась на захід і північний захід від міста

РФ перебільшує наслідки захоплення, їхні просування залишаються повільними й виснажливими

Російські війська, після понад 3 років інтенсивних боїв, ймовірно, захопили Сіверськ Бахмутського району Донецької області.

Із середини листопада росіяни також захопили Федорівку та Васюківку та досягли тактичних успіхів поблизу Свято-Покровського. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на українського оглядача Костянтина Машовця.

Машовець 21 грудня повідомив, що війська РФ завершили захоплення Сіверська, просунулися до висот на захід і північний захід від міста та досягли крейдяного кар’єру на захід від населеного пункту.

Зазначається, що Кремль заявив про окупацію Сіверська ще 11 грудня. Відтоді Путін і високопоставлені російські військові чиновники використовують захоплення міста для просування неправдивої інформації про те, що українські лінії оборони руйнуються і що війська РФ здатні "негайно загрожувати" Слов’янську.

У ISW підкреслюють, що зусилля РФ у напрямку Сіверська були надзвичайно тривалими, особливо з урахуванням того, що населений пункт має площу близько 10 квадратних кілометрів із довоєнним населенням близько 11 000 осіб. Російським окупантам знадобився 41 місяць, щоб просунутися приблизно на 12 кілометрів від Лисичанська (на схід від Сіверська) до західного адміністративного кордону Сіверська.

За даними аналітиків, російським військам, ймовірно, знадобилося 33 дні, щоб повністю захопити місто.

"Кремль перебільшує безпосередні наслідки захоплення Сіверська, намагаючись хибно уявити російські війська як неминучу загрозу і водночас домогтися значного просування всім театром воєнних дій, аби створити враження, що лінія фронту от-от завалиться", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про бої біля Сіверська - думка експерта

Як писав Главред, російські війська, ймовірно, змогли подолати одну з найукріпленіших оборонних ділянок ЗСУ на Донеччині. Про це повідомив кореспондент німецького Bild Юліан Рьопке.

За його інформацією, після захоплення населених пунктів Виїмка та Івано-Дар’ївка окупанти зайшли до Сіверська з південного напрямку й наразі утримують близько п’ятої частини міста. Також він зазначив, що на прорив цього відрізка фронту протяжністю приблизно 9 кілометрів російській армії знадобилося близько 40 місяців.

Ситуація у Сіверську - останні новини

Главред повідомляв, що раніше російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області. Однак, заяви росіян не відповідають дійсності, в місті тривають активні бої. Про це йдеться у повідомляли в оперативному командуванні "Схід".

Заяви російського командування також спростував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Раніше, аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що Російські окупаційні війська активізували спроби просування в районі Сіверська. За словами аналатиків, ворог продовжував стягувати піхоту безпосередньо до міста, що створювало загрозу повільного переходу Сіверська під контроль окупантів.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

