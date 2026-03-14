Росіяни опинилися в оточенні: Трегубов розповів про ситуацію під Куп’янськом

Віталій Кірсанов
14 березня 2026, 18:05
Близько двадцяти російських військових перебувають на території зруйнованої будівлі колишньої міської лікарні в центрі Куп'янська.
Трегубов розповів про ситуацію під Куп’янськом і Волчанськом / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 71 ОЕБр

У районі Куп'янська, як і раніше, присутнє угруповання російських військ. Про це в ефірі "24 Каналу" повідомив речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, за останню добу українські військові зафіксували 11 унікальних позивних противника. За приблизними оцінками, може йтися приблизно про двадцять російських військових, які перебувають на території зруйнованої будівлі колишньої міської лікарні в центрі Куп'янська.

Трегубов зазначив, що ці підрозділи фактично опинилися в оточенні. За його словами, російська сторона не може не тільки організувати для них підкріплення, але навіть довести нові інфільтраційні групи безпосередньо до міста.

Він також підкреслив, що російська армія намагається проводити перегрупування вздовж усієї лінії фронту, включаючи район Куп'янська, і, ймовірно, продовжить спроби захопити місто.

Однак зараз російські підрозділи знаходяться на певній відстані від населеного пункту. Між їхніми позиціями та містом залишається кілька кілометрів, де розташовані українські сили та низка населених пунктів, утримуваних ЗСУ. За словами Трегубова, українські військові впевнено утримують плацдарми на північ і схід від Куп'янська.

"Зараз російські війська стоять на певній відстані. І між ними та містом ще є кілометри зони безпеки і навіть невеликі населені пункти, де перебувають українські війська. Вони, звичайно, спробують туди прорватися. Але що змушує нас вважати, що їм це вдасться?", – пояснив Трегубов.

Ситуація на кордоні

Коментуючи ситуацію на прикордонних територіях, представник українських сил також торкнувся спроб Росії створити так звану "санітарну зону".

Як зазначив Трегубов, Москва поставила таке завдання ще кілька років тому – сформувати буферну смугу глибиною близько 20 кілометрів, щоб українські засоби ураження не могли досягати територій Бєлгородської та Брянської областей.

Однак, на його думку, ця концепція вже втратила актуальність. Навіть якщо уявити, що така зона була б створена, сучасні засоби ураження дозволяють наносити удари на значно більші відстані.

Трегубов підкреслив, що на практиці російським військам поки не вдалося реалізувати це завдання навіть частково. Незважаючи на контроль над окремими ділянками на кордоні, їхнє просування залишається мінімальним.

Як приклад він навів ситуацію в Сумській області. За його словами, населений пункт Грабовське, який контролюють російські сили, знаходиться всього приблизно в кілометрі від кордону.

Також він згадав північну околицю міста Волчанськ — один із найпомітніших успіхів російської сторони на цьому напрямку. Однак і там відстань від кордону становить близько чотирьох кілометрів, що значно менше заявленої мети в 20 кілометрів.

Як писав Главред, війська країни-агресора Росії активізувалися в прикордонних районах Сумської області, однак, за оцінкою українських військових, досягти там довгострокового успіху їй навряд чи вдасться. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Крім того, російські окупаційні війська проводять наступальні операції вздовж державного кордону України. Однак, всупереч заявам російських пропагандистів, про наступ на Суми не йдеться. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Водночас на державному кордоні фіксується розширення зон контролю російських військ — на карті з'являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію. За даними аналітиків DeepState, противник намагається розширити контроль у прикордонних районах, дестабілізувати ситуацію та відвернути увагу українських ресурсів.

Про особу: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов – український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як "Вечірні вісті", "Економічні вісті", "Газета 24", "Главред" і "Дзеркало тижня". Також співпрацював із сайтом "Слово і Діло" та журналом "Фокус".

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу в Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

