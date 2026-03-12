Рус
Російські війська знову активізували рух до кордону: у ЗСУ оцінили ризики

Руслан Іваненко
12 березня 2026, 02:05
Російські війська намагаються просунутися в прикордонній зоні, щоб послабити головні ділянки фронту.
Російські війська активізують удари на Сумщині / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Вороже угруповання "Сєвєр" активізувалося на Сумщині
  • Ворог діє переважно в сірих зонах без українських військ
  • Росіяни застосовують дрони та авіаудари

Російська окупаційна армія активізувала дії в прикордонній зоні Сумської області, але, за оцінкою українських військових, не зможе досягти там довгострокового успіху. Про це сьогодні, 11 березня, в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Минулі спроби прориву

Він нагадав, що минулого літа російські війська вже намагалися прорвати оборону на Сумському напрямку.

"Вони тоді дуже активно наступали, наближалися до обласного центру (до Сум, — ред.). Ймовірно, планували бліцкриг. Але нашим військам вдалося зупинити це просування російського угруповання військ ‘Сєвєр’ і відкинути їх назад. Нашим військам вдалося звільнити кілька населених пунктів, деокупувати території і навіть на деяких локаціях відсунути російські війська на територію РФ. Тобто той бліцкриг не вийшов", — сказав Братчук.

Теперішні дії окупантів

Наразі окупанти намагаються створити в прикордонні Сумської області так звану "буферну зону", рухаючись переважно в сіру зону, де немає українських військ, і завдаючи ударів дронами та авіацією.

"Вони сьогодні демонструють ці рухи. При цьому росіяни заходять в основному в сіру зону, де немає фізичної присутності наших військ. Але намагаються просуватися вже безпосередньо до наших позицій. Активізували удари дронами, авіацією", — зазначив експерт.

Відтягування українських сил

За його словами, окупанти намагаються також відтягнути українські сили з Донецької та Запорізької областей, щоб послабити інші ділянки фронту.

"Вони намагаються виманити деякі наші частини, щоб наше командування не могло застосовувати їх на інших напрямках фронту, які є сьогодні більш активними і більш пріоритетними для російського командування", — пояснив Братчук.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Водночас і російське угруповання "Сєвєр" змушене перекидати резерви на інші ділянки фронту, тож широкомасштабного наступу на Північно-Слобожанському напрямку вони наразі не можуть вести.

"Тому воно просто не здатно йти, атакувати широким фронтом на Північно-Слобожанському напрямку. Але активність росіян на Сумщині триватиме", — резюмував речник Української добровольчої армії.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на державному кордоні України фіксується розширення зон контролю російських військ, а на мапі з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію.

Крім того, російські війська активізували дії в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Основна мета таких операцій - створення приблизно 20-кілометрової "буферної зони" вздовж українсько-російського кордону. Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив командувач Об'єднаними силами ЗСУ Михайло Драпатий.

Також Росія прагне взяти під контроль Краматорськ і Слов'янськ у Донецькій області, що є однією з ключових цілей так званої "спеціальної військової операції". Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло "Депутат" Трач.

Про персону: Сергій Братчук

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

війна в Україні Сумська область новини України Фронт
Російські війська знову активізували рух до кордону: у ЗСУ оцінили ризики

