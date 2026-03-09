Ворог прорвав кордон на новій ділянці фронту: кількість окупованих сіл збільшується

На мапі з’являються нові "червоні зони", що свідчать про поступове закріплення противника на прикордонних територіях.

https://glavred.net/front/vrag-prorval-granicu-na-novom-uchastke-fronta-chislo-okkupirovannyh-sel-rastet-10747430.html Посилання скопійоване

Ворог розширює зону контролю поблизу держкордону / Колаж: главред, фото: DeepState, росЗМІ

Головне:

Ворог розширив окупацію на Сумщині, під контролем РФ опинилися нові прикордонні села

Уздовж ДКУ створюються "сірі зони", що формують буферну територію для ворога

Аналітики DeepState закликають посилити оборону дронами та рекомендують місцевим жителям евакуюватися

На державному кордоні України фіксується розширення зон контролю російських військ, а на мапі з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію.

Противник намагається розширити контроль у прикордонних районах, дестабілізувати ситуацію та відтягнути українські ресурси. Про це повідомили аналітики DeepState.

відео дня

Зазначається, що ділянка в районі села Грабовське Краснопільської громади Сумської області, яке перейшло під контроль військ РФ у грудні, розширилася до 45 км2 окупованої зони. Також ворог зайшов у населені пункти Попівка та Високе. Цю ділянку утримують підрозділи територіальної оборони.

Також аналітики згадують населений пункт Сопич Есманьської громади Шосткинського району, який був нещодавно в активному обговоренні. Повідомляється, що російська піхота зайшла до села, діяла в повному спорядженні та під час рейду прикривалася місцевими жителями, викрадаючи їх. Цю ділянку також утримують підрозділи ТрО.

Крім того, південніше до "червоної зони" віднесли населений пункт Комарівка Шосткинського району Сумської області, в якому спочатку фіксувалися ворожі війська, а потім там засіли. Цю ділянку також утримують підрозділи ТрО.

"Одночасно з цим, вздовж кордону наявна велика кількість сірих зон, в яких фіксується противник, прощупує обстановку та за можливості обов’язково нею скористається. Зокрема, противник таким чином формує собі буферну зону на нашій території, щоб убезпечити свій кордон, мати ділянки спостереження аби забезпечити наявність інформації перед будь-якими нашими маневрами, адже є ділянки, де противник просто виставляє спостережний пункт з декількох або навіть одного бійця", - розповіли аналітики проєкту.

У DeepState також наголосили на необхідності посилення уваги до оборони прикордонних ділянок, зокрема щодо забезпечення підрозділів ресурсами, такими як безпілотники, які могли б перешкоджати переміщенню російської піхоти та її закріпленню в прикордонних населених пунктах.

Водночас місцеве населення закликають до евакуації, адже перебування у прикордонній зоні становить серйозну небезпеку через дії окупантів, які нехтують людськими життями.

Які плани РФ на прикордонні регіони України

Як писав Главред, російські окупаційні сили не полишають намірів розширити так звану "зону безпеки" вздовж українського кордону. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, у Чернігівській області у разі активізації противника це, ймовірно, відбуватиметься переважно в прикордонній зоні — у форматі поодиноких рейдів або диверсійних дій терористичного характеру.

Експерт також зазначив, що російські війська можуть намагатися просуватися ближче до околиць Сум або створювати умови для системного терору за зразком Харкова чи Херсона, з постійним застосуванням FPV-дронів.

"Тобто їх завдання зараз полягає не стільки у виході на околиці міста, скільки в наближенні на таку відстань, яка дозволить постійно тероризувати цивільне населення і провокувати панічні настрої серед місцевих жителів", - резюмує він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Зокрема, армія РФ має територіальні успіхи в Запорізькій області.

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов заявляв, що російська окупаційна армія розглядає Запоріжжя як наступний напрямок впливу на Збройні сили.

Крім того, підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред