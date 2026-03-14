Йдуть бої за звільнення територій: Сирський розповів про наступ ЗСУ на Півдні

Сирський наголосив, що для успішної операції важлива інформаційна тиша.

https://glavred.net/front/idut-boi-za-osvobozhdenie-territoriy-syrskiy-rasskazal-o-nastuplenii-vsu-na-yuge-10748951.html Посилання скопійоване

Як проходить контрнаступ ЗСУ

Ключові тези:

В Південній операційній зоні тривають активні бойові дії

Сили оборони України утримують визначені рубежі

Головні пріоритети - звільнення території та збереження життів воїнів

Сили оборони України в Південній операційній зоні продовжують поступово просуватися вперед, ведучи бої за звільнення українських населених пунктів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він розповів, що відвідав Південну операційну зону, де наразі тривають активні бойові дії та зустрівся з керівництвом наступального угруповання, а також командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть наступальні дії.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

"Заслухав доповіді за результатами виконання попередніх завдань, щодо поточної обстановки та дій у визначених смугах. Сили оборони України утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач зауважив, що на місці віддав розпорядження для вирішення проблемних питань. Також обговорив варіанти та перспективи подальших дій.

"Наші пріоритети - звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів. Водночас для успішної операції важлива інформаційна тиша", - підсумував Сирський.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, українські воїни продовжують зривати плани російських окупантів щодо весняно-літнього наступу. Попри чисельну перевагу противника та постійний тиск, Сили оборони успішно відкидають ворога з позицій.

Аналітичний проект DeepState заявляв, що армія країни-агресорки РФ має територіальні успіхи на території Сумської області. Окупанти просунулись на південь від Яблунівки Юнаківської громади. Площа захопленої території складає близько 5 км².

Крім того, війська РФ протягом останніх тижнів помітно активізували наступальні дії на кількох напрямках, зокрема на Запорізькій ділянці фронту. Інтенсивність атак там уже подекуди перевищує рівень боїв у районі Покровська, який тривалий час залишався одним із найгарячіших.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред