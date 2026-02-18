Десятки росіян потрапили в оточення: ЗСУ добивають окупантів у Куп'янську

Росіяни засіли в декількох будівлях на північ від центру Куп'янська, розповів Віктор Трегубов.

Стали відомі подробиці боїв за Куп'янськ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне:

В оточенні в Куп'янську близько 40 російських військових

Росіяни засіли в декількох будівлях на північ від центру міста

У Куп'янську Харківської області залишаються в оточенні близько 40 російських військових, які можуть тільки оборонятися.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомив речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Деталі зачистки Куп'янська

"На вчорашній день - 16 активних позивних. Будемо вважати, що рація є не у кожного... ще позавчора було більше. Будемо вважати, що їх десь 30-35, може, 40. І ті, що є, здоров'я у них не в ідеальному стані", - розповів речник.

Росіян заблокували в Куп'янську

Трегубов зазначив, що росіяни засіли в декількох будівлях на північ від центру Куп'янська і можуть тільки оборонятися. Крім того, будь-які спроби підкріплення не дають результату через повне перерізання зв'язку з містом.

"Максимум, що можуть - підкидати спорядження і боєприпаси за допомогою БПЛА", - додав він.

Ситуація в Куп'янську: що кажуть у ЗСУ

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що Куп'янськ у Харківській області повністю повернуто під контроль України.

Він уточнив, що в межах міста залишаються лише кілька локальних ділянок, де заблоковані російські військові. За його словами, противнику не вдалося реалізувати свої плани, а українські сили продовжують утримувати окупантів в оточенні, не дозволяючи їм прорвати блокаду.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Владислав Селезньов говорив, що російські окупаційні війська проводять передислокацію сил і засобів, що може свідчити про підготовку до масштабних наступальних дій у квітні.

Заступник глави офісу президента Павло Паліса сказав, що плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, в той же час у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

У звіті Інституту вивчення війни йшлося про те, що війська країни-агресора Росії не готові до швидкого наземного наступу на так званий фортечний пояс України. Окупанти зможуть розпочати такі дії з півночі або сходу не раніше ніж через кілька місяців.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

