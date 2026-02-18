Десятки росіян потрапили в оточення: ЗСУ добивають окупантів у Куп'янську

Головне:
- В оточенні в Куп'янську близько 40 російських військових
- Росіяни засіли в декількох будівлях на північ від центру міста
У Куп'янську Харківської області залишаються в оточенні близько 40 російських військових, які можуть тільки оборонятися.
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомив речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Деталі зачистки Куп'янська
"На вчорашній день - 16 активних позивних. Будемо вважати, що рація є не у кожного... ще позавчора було більше. Будемо вважати, що їх десь 30-35, може, 40. І ті, що є, здоров'я у них не в ідеальному стані", - розповів речник.
Росіян заблокували в Куп'янську
Трегубов зазначив, що росіяни засіли в декількох будівлях на північ від центру Куп'янська і можуть тільки оборонятися. Крім того, будь-які спроби підкріплення не дають результату через повне перерізання зв'язку з містом.
"Максимум, що можуть - підкидати спорядження і боєприпаси за допомогою БПЛА", - додав він.
Ситуація в Куп'янську: що кажуть у ЗСУ
Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що Куп'янськ у Харківській області повністю повернуто під контроль України.
Він уточнив, що в межах міста залишаються лише кілька локальних ділянок, де заблоковані російські військові. За його словами, противнику не вдалося реалізувати свої плани, а українські сили продовжують утримувати окупантів в оточенні, не дозволяючи їм прорвати блокаду.
Ситуація на фронті - новини по темі
Як повідомляв Главред, військовий експерт Владислав Селезньов говорив, що російські окупаційні війська проводять передислокацію сил і засобів, що може свідчити про підготовку до масштабних наступальних дій у квітні.
Заступник глави офісу президента Павло Паліса сказав, що плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, в той же час у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.
У звіті Інституту вивчення війни йшлося про те, що війська країни-агресора Росії не готові до швидкого наземного наступу на так званий фортечний пояс України. Окупанти зможуть розпочати такі дії з півночі або сходу не раніше ніж через кілька місяців.
Про персону: Віктор Трегубов
Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".
Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.
Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.
У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.
