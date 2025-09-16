Росіяни з п'яти бригад на межі оточення: ЗСУ зривають масштабну операцію РФ

Окупаційна армія РФ може втратити значні сили.

https://glavred.net/front/rossiyane-iz-pyati-brigad-na-grani-okruzheniya-vsu-sryvayut-masshtabnuyu-operaciyu-rf-10698605.html Посилання скопійоване

Що загрожує окупантам біля Добропілля / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скрін з DeepState

Що сказав Коваленко:

Важлива лінія просування окупантів під загрозою перерізання

Сили оборони можуть оточити підрозділи одразу п'яти бригад РФ

ЗСУ можуть зірвати всю операцію окупантів на Покровському напрямку

Українські військові нещодавно звільнили населений пункт Панківка, що у Донецькій області. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів на каналі OBOZ UA, що це не єдиний успіх ЗСУ на цій ділянці фронту.

Він зазначив, що після того, як українські захисники закріпилися у селі, почали вести бої за населені пункти Маяк та Новоторецьке. Це, за його словами, може призвести до перерізання вузької лінії просування окупаційних військ країни-агресорки Росії в напрямку Добропілля.

відео дня

Добропілля / Інфографіка: Главред

Які підрозділи РФ можуть опинитися в оточенні

Коваленко зазначив, що у випадку перерізання ЗСУ виступу в оточення попадуть підрозділи одразу п'яти бригад РФ, що входять до складу 51 армії. Серед них є 110 ОМСБр, 39 ОМСБр, частини 114 ОМСБр та 132 ОМСБр.

Яких втрат зазнає ворог

Після оточення російських підрозділів, які перебувають на зазначеній ділянці фронту, на думку оглядача, армія РФ втратить значні сили. Це в свою чергу може зірвати всю операцію російських військ на Покровському напрямку.

Як реагує командування РФ на загрозу оточення

Попри те, що український контрнаступ вже зараз послаблює ініціативу ворога, командування РФ продовжує кидати живу силу у так звану "м'ясорубку" та не робить активних спроб посилити своє угруповання біля Панківки. Коваленко каже, що це підвищує шанси на локальне оточення російських військових із п'яти бригад.

Що про успіхи ЗСУ повідомляють аналітики

Главред писав, що в американському Інституті вивчення війни аналітики нещодавно підтвердили те, що на Покровському напрямку українські війська просунулися західніше населеного пункту Затишне, що розташований на північний схід від Покровська.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що заступник комбрига НГУ "Рубіж" Андрій Крищенко повідомив, що після резонансного прориву росіян у районі Покровська лінія фронту стабілізована.

Напередодні українські бійці повідомляли, що напівзруйнований Покровськ , як і раніше, залишається важливим українським бастіоном на сході, який блокує подальше російське просування на північ і південь. При цьому росіяни навряд чи зможуть захопити місто до кінця року.

Раніше військовий оглядач Денис Попович попередив, що падіння Покровська і Мирнограда може стати критичним моментом, адже це відкриє шлях російським окупантам до Дніпропетровщини.

Більше новин:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред