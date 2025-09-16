'З нами б'ються три армії': бійці сказали, чи вдасться відстояти Покровськ

Коротко:
- У серпні наступ на Покровськ було частково стримано і відбито
- Українські бригади продовжують захоплювати диверсантів
Напівзруйнований Покровськ , як і раніше, залишається важливим українським бастіоном на сході, який блокує подальше російське просування на північ і південь. При цьому росіяни навряд чи зможуть захопити місто до кінця року, зазначили в коментарі The Telegraph українські бійці.
У середині серпня Кремль прорвав оборону України, створивши загрозу як Покровську, так і прилеглій Костянтинівці, але наступ було частково стримано і відбито. Однак уже протягом кількох тижнів Росія перекидає тисячі військовослужбовців і десятки одиниць бронетехніки в цей сектор, пише видання. Деякі експерти вважають цей крок початком вирішального наступу Москви на Донецьку область.
"Зараз тут із нами борються три армії. 8-ма, 51-ша і, зовсім недавно, 155-та морська піхота", - говорить один із бійців ЗСУ, Льопа.
Війська перекинуті з Курської області, внутрішніх районів Росії, і Херсона, серед інших місць.
"Чи чекають вони, коли замерзне осіннє бездоріжжя, щоб перекинути свої важкі танки, - покаже тільки час. Але все більше підрозділів помічають навколо сусіднього Донецька, контрольованого Росією", - пише The Telegraph.
Тим часом українські бригади продовжують захоплювати невеликі групи диверсантів, які залишаються головною турботою Києва.
Водночас бійці впевнені: принаймні до кінця року Росії не вдасться захопити Покровськ, якщо збережеться одна важлива умова.
"Якщо вони не перекриють нашу логістику, а вони, швидше за все, не перекриють, вони нічого не захоплять до кінця року. Ми будемо давати їм прочухана щоразу, коли вони спробують прорватися", - каже Льопа.
Бої на сході:
Заступник командира бригади НГУ "Рубіж" Андрій Крищенко зазначив, що після масштабного прориву російських військ під Покровськом ситуацію на фронті вдалося стабілізувати. Наразі тривають операції з ліквідації залишків ворожих сил.
Раніше військовий розповів про бої за Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом ЗСУ втратили, під загрозою ще один.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як РФ знайшла пролом в обороні ЗСУ. РФ використовує для просування невеликі піхотні диверсійні групи, підкреслив Сергій Кузан.
Як повідомляв Главред, у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку. Ворог проводить численні штурми на різних фронтах, проте українські військові утримують позиції.
Покровськ - що про нього відомо
Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.
До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.
Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.
