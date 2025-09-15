Панківку звільнено: ЗСУ просуваються між Костянтинівкою та Покровськом

Звільнення Панківки наближає до ліквідації виступу російських окупантів на сході.

ЗСУ витісняють окупантів на сході / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Головне:

Зачищено населений пункт Панківка Донецької області

Звільнення Панківки наближає до ліквідації виступу РФ

Українські військові звільнили село Панківка Шахівської громади Покровського району Донецької області поруч зі звільненою раніше Володимирівкою.

"На Покровському напрямку, під час дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк, зачищено населений пункт Панківка Донецької області", - повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

/ t.me/GeneralStaffZSU

OSINT-проект DeepState поки позначає це село в "сірій зоні" невизначеного контролю.

Звільнення Панківки наближає до ліквідації виступу російських окупантів між Костянтинівкою та Покровськом у напрямку до села Золотий Колодязь, де вони суттєво просунулися в серпні поточного року, але були здебільшого нейтралізовані силами оборони України.

Бої на сході: важлива заява генерала

Заступник командира бригади НГУ "Рубіж" Андрій Крищенко зазначив, що після масштабного прориву російських військ під Покровськом ситуацію на фронті вдалося стабілізувати. Наразі тривають операції з ліквідації залишків ворожих сил.

Раніше військовий розповів про бої за Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом ЗСУ втратили, під загрозою ще один.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як РФ знайшла пролом в обороні ЗСУ. РФ використовує для просування невеликі піхотні диверсійні групи, підкреслив Сергій Кузан.

Як повідомляв Главред, у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку. Ворог проводить численні штурми на різних фронтах, проте українські військові утримують позиції.

