ЗСУ відтіснили РФ і наблизилися до Покровська: ISW підтвердили успіхи на Сході

Даяна Швець
5 вересня 2025, 08:34
Російські війська зазнають проблем з логістикою та намагаються використовувати нестандартні методи.
ВСУ, карта фронта
Де просунулись ЗСУ / фото: комунікаційний підрозділ оперативне командування "Південь", ISW

Головне:

  • Українські війська зміцнюють позиції біля Куп’янська і Покровська
  • Росіяни зазнають труднощів з логістикою на фронті

Збройні Сили України досягли успіху на ключових ділянках фронту: в Куп’янському, Покровському напрямках, Сіверському напрямку, а також на ділянці Костянтинівка - Дружківка. Про це свідчать дані, оприлюднені Інститутом вивчення війни (ISW).

Ситуація на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку українські підрозділи змогли просунутися вперед. 3–4 вересня війська РФ здійснювали атаки в районі самого Куп’янська, а також на захід від міста біля Соболівки, на північ поблизу Кіндрашівки, у бік Кутківки, на схід біля Петропавлівки та на південний схід у напрямку Степової Новоселівки. Українські сили провели контрнаступальні дії на північних і західних околицях Куп’янська.

Голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич повідомив, що через постійну небезпеку обстрілів гуманітарним працівникам складно організовувати евакуацію цивільного населення із прифронтових населених пунктів. За словами представника однієї з українських бригад, російські військові вночі використовують спеціальні термоплащі для маскування, щоб невеликими групами підходити до передових позицій ЗСУ на відстань близько кілометра, після чого намагаються здійснювати атаки.

Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку наші війська просунулися західніше населеного пункту Затишне, що розташований на північний схід від Покровська.

Представник угруповання військ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський, прокоментував поширені в мережі відео, де нібито видно спроби російських військових проникнути до Покровська через каналізаційні комунікації. Він зазначив, що діаметр труб у цьому районі становить лише близько 60 см, що фактично унеможливлює таке переміщення.

Водночас противнику не вдалося встановити контроль над Красним Лиманом, розташованим на північний схід від Покровська. Російські війська намагаються бити по українських шляхах забезпечення, але через проблеми з логістикою змушені навіть залучати окремих солдатів для перенесення боєприпасів на передові позиції.

Де ще ЗСУ мали успіхи - відповідь Генштабу

За даними аналітиків ISW, також українські сили досягли певних успіхів на Сіверському напрямку, а також на ділянці Костянтинівка - Дружківка.

ЗСУ відтіснили РФ і наблизилися до Покровська: ISW підтвердили успіхи на Сході
Ситуація на Донбасі 4 вересня / фото: ISW

Генштаб також підтвердив, що на Сіверському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки.

Також у Генштабі розповіли, що за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу РФ, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, пункт управління, чотири пункти управління БпЛА та 5 артилерійських засобів противника.

"Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 810 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, дві бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 222 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 139 одиниць автомобільної техніки окупантів", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, Главред з посиланням на аналітиків DeepState писав, що насправді відбувається на околицях Куп'янська. Як відомо, це місто вкрай важливе для стійкості оборони на Харківщині.

Також у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь. Йдеться про Покровськ, Мирноград та Добропілля, розповів речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський.

Військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що бої на Дніпропетровщині не випадкові. На його думку, це пов’язано з планами Росії створити санітарні зони.

Більше цікавих новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ лінія фронту Купянск Український фронт війна на Донбасі Генштаб ЗСУ Покровськ новини України новини Донбасу війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Інститут вивчення війни Фронт
Дуже погана прикмета: що не можна носити в день церковного свята 5 вересня

