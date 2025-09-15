Рус
Зачистка росіян на сході: генерал розповів про ліквідацію прориву РФ

Олексій Тесля
15 вересня 2025, 18:42оновлено 15 вересня, 19:32
Росіяни продовжують закидати позиції піхотою, практично не використовуючи техніку, спираючись на чисельну перевагу.
Українські захисники стримують атаки РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Важливе із заяв Крищенка:

  • Російський прорив було повністю зупинено
  • Росіяни продовжують закидати позиції піхотою

Заступник комбрига НГУ "Рубіж" Андрій Крищенко повідомив, що після резонансного прориву росіян у районі Покровська лінія фронту стабілізована.

Наразі триває зачистка ворожих сил. Про це він розповів в інтерв'ю УП.

Прорив було ліквідовано

За словами Крищенка, російський прорив, про який писали світові ЗМІ, було повністю зупинено протягом кількох днів.

"Гострота знята. Зараз триває планова робота зі знищення противника", - каже він.

Працювали спільно

У ліквідації загрози брали участь не тільки бійці "Рубіжу", а й ЗСУ, інші бригади НГУ та підрозділи БПЛА.

"Це заслуга всіх, хто був на тому напрямку", - зазначив український генерал.

Тактика РФ: "м'ясні штурми"

Росіяни продовжують закидати позиції піхотою, практично не використовуючи техніку, спираючись на чисельну перевагу.

"Дрони і піхота - і все. Йдуть і йдуть", - каже він.

Цілі ворога провалилися

Крищенко зазначив, що РФ не вдається реалізувати жодну із заявлених цілей - ні захоплення Донецької області, ні вихід до Покровська чи Мирнограда.

"У них уже немає тих амбіцій, що були півроку тому", - розповів співрозмовник.

Українська перевага

Українська армія зберігає технологічну перевагу - особливо у сфері дронів, а піхота вирізняється високим моральним духом.

"Наша піхота - це героїчні люди", - резюмував генерал НГУ.

Бої на сході: важлива заява головкому ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські сили успішно знаходять дієві способи нейтралізації російських морпіхів, перекинутих противником для посилення наступу в районі Добропілля. Воїни Збройних сил та Національної гвардії України гідно стримують натиск ворога та відновлюють контроль над територією української Донеччини.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські підрозділи звільнили території біля Покровська. На Покровському напрямку точаться важкі бої, але Сили оборони домагаються успіхів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Покровському напрямку українська сторона підтвердила певне просування російських військ. Противник все частіше покладається на безпілотні наземні транспортні засоби, оскільки традиційні шляхи постачання перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Як повідомляв раніше Главред, українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Українська правда

Українська правда — українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

