Великий район Донбасу під загрозою оточення: названо небезпечний напрямок

Захоплення Покровська і Мирнограда російськими військами може стати критичним моментом, вважає Денис Попович.

ЗСУ стримують атаки ворога

Дніпропетровський виступ практично перестав існувати

Частина оборони Покровсько-Мирноградської агломерації перебуває під загрозою

Падіння Покровська і Мирнограда відкриє шлях російським окупантам до Дніпропетровщини, заявив військовий оглядач Денис Попович.

В ефірі 24 Каналу він пояснив, що захоплення Покровська і Мирнограда російськими військами може стати критичним моментом: у цьому випадку для противника відкриється прямий шлях до Дніпропетровської області.

Ці два міста залишаються останньою серйозною перешкодою, що стримує просування ворога на цьому напрямку, попереджає він.

Ситуація на колишньому Дніпропетровському виступі

Попович зазначив, що так званий Дніпропетровський виступ практично перестав існувати - на цій ділянці фронту російська армія втратила ініціативу і зараз перебуває в невигідному становищі, ризикуючи потрапити в оточення.

Загроза оточення на північному фланзі

За словами аналітика, вся північна частина оборони Покровсько-Мирноградської агломерації також перебуває під загрозою. Якщо порівняти карту і проаналізувати останні успіхи українських сил на цій ділянці, стає очевидно, що ситуація для ворога ускладнюється. Однак Росія активно перекидає туди резерви, щоб стабілізувати фронт.

Бої на сході: що говорять у ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські сили знаходять дієві способи нейтралізації російських морпіхів, яких ворог перекинув для посилення наступу в районі Добропілля.

Раніше повідомлялося про те, що українські підрозділи звільнили території біля Покровська. На Покровському напрямку точаться важкі бої, але Сили оборони домагаються успіхів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Покровському напрямку українська сторона підтвердила певне просування російських військ. Противник все частіше покладається на безпілотні наземні транспортні засоби, оскільки традиційні шляхи постачання перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Як повідомляв раніше Главред, українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

