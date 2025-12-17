Рус
Фронт зсунувся: РФ окупувала Серебрянку і просунулася біля шести сіл

Анна Ярославська
17 грудня 2025, 08:07
Окупанти просуваються на Донбасі. У DeepState показали нові зміни на карті війни.
ЗСУ, карти
DeepState повідомив про просування РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, deepstatemap.live

Коротко:

  • Російські війська окупували село Серебрянка
  • Окупанти також просунулися поблизу шести населених пунктів

Російські окупаційні війська захопили село Серебрянка Бахмутського району Донецької області та просунулися поблизу шести інших населених пунктів. Свіжі новини з фронту повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

"Ворог окупував Серебрянку", - йдеться в повідомленні проекту DeepState.

Аналітики також оновили карту бойових дій. Тепер Серебрянка перебуває в червоній зоні, що свідчить про те, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Також ворог просунувся поблизу Дронівки, Свято-Покровського, Званівки, Пазеного, у Сіверську та Переїзному.

Карта deepstatemap.live
Карта deepstatemap.live

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Головним завданням українських бійців залишається утримання флангів, щоб не допустити оточення. Водночас противник не прорвався настільки глибоко, як би хотів. Про це повідомив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко.

У Генштабі заявили, що російський наступ на Чернігівщину станом на грудень 2025 року малоймовірний. За останні три місяці не зафіксовано змін у складі або чисельності військ РФ, а ознак формування ударних угруповань немає.

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що операція зі звільнення та зачистки Куп'янська Харківської області триває. За його словами, міські бої - це дуже складно. Сили оборони бережуть життя своїх військових і мирного населення. Трегубов підкреслив, що останніми днями окупанти здаються в полон. Серед полонених є не тільки росіяни, а й найманці з країн третього світу.

РФ може перемогти без окупації: думка експерта

Якщо активні бойові дії призупиняться, війна на економічному, фінансовому, дипломатичному та інформаційному фронтах триватиме і навіть набиратиме обертів. Про це заявив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Перемога Москви зовсім не означає, що Росія окупує всю Україну, тому що Путін може погодитися зупинитися на нинішній лінії фронту", - сказав Тука в коментарі Главреду.

Тука підкреслив, що в сучасному світі військова компонента визначає лише 20% успіху, решта залежить від "м'якої сили".

"Просто тепер будуть волати не "Путін, прийди!", а "Мир за будь-яку ціну!", "Україна - нейтральна країна" і "Поверніть нам російську мову і російську православну церкву!". Усе це починається вже зараз. І недарма Путін почав проштовхувати свої "хотілки" у всілякі "мирні плани". Усе це може закінчитися встановленням в Україні проросійської влади, яка юридично не матиме ознак окупації, але буде стовідсотково залежати від "братнього російського народу", - пояснив Тука.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України DeepState Фронт
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Страх бізнесу перед владою: чому потрібна публічна розмова Президента з бізнес-елітою

