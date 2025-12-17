Колишній Алсу з'явився на публіці і ошелешив своїм виглядом

Колишній чоловік Алсу показався на публіці, чим дуже здивував шанувальників і знайомих пари.

Алсу розповіла, як терпіла екс-чоловіка і що з нею сталося / колаж: Главред, фото: Instagram/alsou_a, Дзен

Колишній чоловік Алсу, яка мовчить про жорстоке вторгнення терористичної Росії в Україну, Ян Абрамов, вперше за довгий час з'явився на публіці.

Як пишуть російські пропагандисти, Абрамов з'явився на вечірці і здивував своїм зовнішнім виглядом. ЗМІ пишуть, що Абрамов виглядав сильно схудлим і самотнім.

Він також змінив імідж після розлучення з Алсу - відростив бороду і змінив зачіску. Що стосується його особистого життя - тут все не так очевидно. Раніше про його плани розповідав адвокат Олександр Добровінський. Юрист зізнавався, що Ян планує жити один і не збирається квапити події.

Куди подівся Ян Абрамов / Women.ru

"У Москві є красиві дівчата. Він каже: ''Ні, хочу жити один''. Я думаю, це неправильно, треба його одружити, і щоб у нього народилося багато дітей. Але це моя думка", - заявляв Олександр Добровінський.

Яна Абрамова раніше запідозрили в операціях / Фото скріншот Світський хронік

Про персону: Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

