Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Зеленський повинен розуміти": Лукашенко вийшов з заявою про закінчення війни

Анна Косик
17 грудня 2025, 08:06
318
Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.
Лукашенко, Трамп
Лукашенко оцінив здатність Трампа закінчити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Лукашенко:

  • Закінчення війни в Україні залежить від дій і рішень Трампа
  • Росії невигідно продовжувати війну
  • Продовження війни може поставити під питання існування України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що припинення війни в Україні залежить значною мірою від позиції США та безпосередньо американського лідера Дональда Трампа.

Як він розповів в інтерв'ю Newsmax, ключовим фактором у питанні врегулювання війни, яку розпочала країна-агресорка Росія, є послідовність позиції Трампа.

відео дня

Яка роль європейських країн у врегулюванні війни

Білоруський диктатор зауважив, що на його думку "європейцям нема чого галасувати" у питанні закінчення війни в Україні, а результат переговорів буде залежати виключно від того чи не "махне рукою та не піде убік" Трамп.

Крім того, у європейських лідерів, за версією Лукашенка, немає достатніх ресурсів для підтримки України без участі Вашингтона.

Чому продовження війни невигідне РФ

Лукашенко зазначив, що подальша ескалація буде невигідна для Росії, бо призведе до втягування у війну ще більшої кількості людей.

"Зеленський повинен розуміти і розуміє, що це може закінчитися тим, що України не буде", - наголосив він.

Лукашенко звертався до Зеленського з "хорошою пропозицією" щодо миру

Главред писав, що наприкінці вересня поточного року самопроголошений президент Білорусі заявив, нібито існує "дуже хороша" пропозиція щодо миру в Україні. Якщо ж українці її не приймуть, то "втратять країну".

Лукашенко тоді стверджував що "на столі є дуже хороша пропозиція" для України угода щодо врегулювання війни. А якщо ж українці її не приймуть, то "втратять країну".

Позиція Лукашенка щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку примарилось, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "гнобили, вбивали, цькували".

Раніше стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі розкритикував так званий "мирний план США" для закінчення війни Росії проти України.

Напередодні повідомлялося, що Лукашенко заявив, що його країна підтримує зусилля РФ "у реагуванні на пропозицію США щодо миру в Україні", а Путін нібито проявився у питанні щодо миру та мирного договору з Україною.

Інші новини:

Про персону: Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року.

З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі.

Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні.

В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Олександр Лукашенко Дональд Трамп мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Головне гальмо допомоги Україні - не Бельгія, а Трамп: у Politico розкрили деталі

Головне гальмо допомоги Україні - не Бельгія, а Трамп: у Politico розкрили деталі

09:18Світ
Гучні вибухи у великих містах та пожежа в електромережі: РФ атакували дрони

Гучні вибухи у великих містах та пожежа в електромережі: РФ атакували дрони

08:47Світ
Гарантії, війська і 800 тисяч солдатів: Захід погодив план захисту України після війни

Гарантії, війська і 800 тисяч солдатів: Захід погодив план захисту України після війни

07:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що відомо про дружин Степана Гіги: шкільне кохання і 20-річний шлюб

Що відомо про дружин Степана Гіги: шкільне кохання і 20-річний шлюб

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану Гізі

"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану Гізі

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудня

Останні новини

09:52

"У цинізму Путіна немає меж": генерал попередив, чим небезпечний мирний план США

09:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 грудня (оновлюється)

09:18

Головне гальмо допомоги Україні - не Бельгія, а Трамп: у Politico розкрили деталі

09:17

Астрологи назвали знаки зодіаку, якими постійно маніпулюють

08:48

Колишній Алсу з'явився на публіці і ошелешив своїм виглядом

Що буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала РоманенкаЩо буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала Романенка
08:47

Гучні вибухи у великих містах та пожежа в електромережі: РФ атакували дрони

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

Фронт зсунувся: РФ окупувала Серебрянку і просунулася біля шести сіл

08:06

"Зеленський повинен розуміти": Лукашенко вийшов з заявою про закінчення війни

Реклама
07:09

Гарантії, війська і 800 тисяч солдатів: Захід погодив план захисту України після війни

06:10

На якому етапі угода про мирПогляд

05:50

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

05:15

"Я все це пройшов": Віталій Козловський висловився про зради в шлюбі

05:10

Так заряджають більшість: яка звичка водіїв тихо руйнує батарею електрокара

04:41

Не поєднуйте ці 5 продуктів з ранковою кавою: від чого застерігають експерти

03:30

Буде вау-ефект: що подарувати на Різдво тим, у кого все є

03:07

РФ готує екологічну катастрофу для великого міста — генерал попередив про загрозуВідео

02:53

Сенсаційне відкриття: вчені знайшли найдавніше свідчення життя на Землі

02:22

Новий режим вуличного освітлення став пасткою для водіїв - попередження експерта

02:19

Путін хоче захопити всю Україну: у Трампа зробили тривожну заяву

Реклама
01:48

Експерти назвали 5 несподіваних місць, де не можна ставити зволожувач повітря

01:30

Старший син Дональда Трампа одружиться зі світською левицею - деталіВідео

01:25

Українцям анонсували підвищення пенсій: кому і з якого віку виплачують

00:21

Війська Заходу в Україні можуть вступити в бій з армією РФ: Мерц назвав умову

16 грудня, вівторок
23:07

У Києві пролунали вибухи: дрони атакують столицю, що відомо

22:55

"Росіяни так не люблять": що стоїть за відмовою Кремля від різдвяного перемир’я

22:23

Люди ставлять рідину для миття посуду в духовку і залишаються в захваті: у чому ідеяВідео

22:23

Як часто треба купати кота: відповідь здивує навіть досвідчених господарівВідео

22:19

Анджеліна Джолі вперше показала шрами після видалення молочних залоз

21:28

Десятки росіян спалили разом із технікою: десантники розгромили ворога на сходіВідео

21:27

Син Кіркорова відвернувся від батька: що сталося

21:18

Чому різдвяне перемир'я на фронті не має сенсу - Жорін вказав на важливий нюанс

20:54

"Хронікам Нарнії" 20 років: який зараз вигляд мають діти-актори із зимової казки

20:47

Не гній та попіл: експерт назвав органічне добриво з кухні для смородиниВідео

20:28

"Негайно виселити": путіністка Доліна остаточно позбулася квартири

20:23

Як приготувати ідеальну смажену картоплю: головний секрет бездоганної стравиВідео

19:56

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудняФото

19:43

Україна провела прямі переговори з Росією - про що домовилисьВідео

19:41

Іноземний клуб відмовився від трансферу форварда "Динамо": що стало причиною

19:38

Роксолана Пиртко досьє

Реклама
19:27

У регіонах оголосили штормове попередження: названа дата різкого похолодання

19:19

Зеленський назвав головну умову проведення виборів в Україні та ймовірні терміни

19:10

Після Покровська окупанти підуть далі: у Путіна новий планПогляд

19:03

MOLODIST — найкраща будівельна компанія 2025 року за версією IBUILD новини компанії

19:02

"Широка публіка, звісно, не знала": Павло Зібров розкрив діагноз Степана Гіги

18:54

Найпопулярніша пісня року: офіційним саундтреком ромкома "Випробувальний термін" став суперхіт DREVO "Смарагдове небо"

18:40

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго опублікувало нові графіки на 17 грудня

18:14

В Україні змінили правила відключення світла - кого зачеплять нововведення

18:01

Чи могла Україна зупинити рф ще у 2014-му: "Реальна історія" показала хронологію АТО

17:59

Страх бізнесу перед владою: чому потрібна публічна розмова Президента з бізнес-елітою

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
ПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти