"Зеленський повинен розуміти": Лукашенко вийшов з заявою про закінчення війни

Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Лукашенко оцінив здатність Трампа закінчити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Лукашенко:

Закінчення війни в Україні залежить від дій і рішень Трампа

Росії невигідно продовжувати війну

Продовження війни може поставити під питання існування України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що припинення війни в Україні залежить значною мірою від позиції США та безпосередньо американського лідера Дональда Трампа.

Як він розповів в інтерв'ю Newsmax, ключовим фактором у питанні врегулювання війни, яку розпочала країна-агресорка Росія, є послідовність позиції Трампа.

Яка роль європейських країн у врегулюванні війни

Білоруський диктатор зауважив, що на його думку "європейцям нема чого галасувати" у питанні закінчення війни в Україні, а результат переговорів буде залежати виключно від того чи не "махне рукою та не піде убік" Трамп.

Крім того, у європейських лідерів, за версією Лукашенка, немає достатніх ресурсів для підтримки України без участі Вашингтона.

Чому продовження війни невигідне РФ

Лукашенко зазначив, що подальша ескалація буде невигідна для Росії, бо призведе до втягування у війну ще більшої кількості людей.

"Зеленський повинен розуміти і розуміє, що це може закінчитися тим, що України не буде", - наголосив він.

Лукашенко звертався до Зеленського з "хорошою пропозицією" щодо миру

Главред писав, що наприкінці вересня поточного року самопроголошений президент Білорусі заявив, нібито існує "дуже хороша" пропозиція щодо миру в Україні. Якщо ж українці її не приймуть, то "втратять країну".

Лукашенко тоді стверджував що "на столі є дуже хороша пропозиція" для України угода щодо врегулювання війни. А якщо ж українці її не приймуть, то "втратять країну".

Позиція Лукашенка щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку примарилось, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "гнобили, вбивали, цькували".

Раніше стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі розкритикував так званий "мирний план США" для закінчення війни Росії проти України.

Напередодні повідомлялося, що Лукашенко заявив, що його країна підтримує зусилля РФ "у реагуванні на пропозицію США щодо миру в Україні", а Путін нібито проявився у питанні щодо миру та мирного договору з Україною.

Про персону: Олександр Лукашенко Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року. З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі. Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні. В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

