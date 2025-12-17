Гарантії, війська і 800 тисяч солдатів: Захід погодив план захисту України після війни

Жоден із документів поки що офіційно не опублікований. Однак, у NYT розкрили деталі.

США і Європа погодили документи щодо захисту України / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

Документи розроблялися під час переговорів у Берліні за участю Зеленського та представників близько 10 європейських країн

Перший документ - політичне зобов'язання, за змістом близьке до гарантій статті 5 НАТО

Другий - оперативний військовий документ, що описує практичну взаємодію ЗСУ із силами США та Європи

США і Європа напрацювали проєкти двох документів, у яких викладено план підтримки України після можливого укладення мирної угоди. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що вперше за кілька місяців європейські чиновники заявили про хорошу співпрацю з американськими переговірниками.

Проєкти безпекових документів були опрацьовані під час більш ніж восьми годин інтенсивних дискусій із президентом України Володимиром Зеленським та іншими представниками України в Берліні в неділю та понеділок. У переговорах узяли участь керівництво та посадовці з питань національної безпеки з близько десятка європейських країн, включно з Францією, Німеччиною, Італією та Великою Британією.

Про що йдеться в розроблених документах

За словами двох американських чиновників і кількох європейських дипломатів, один із документів викладає загальні принципи і є зобов'язанням, подібним до гарантії статті 5 НАТО, в якій усі країни-члени зобов'язуються надати допомогу будь-якій країні, що зазнала нападу.

Що таке 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред ​

Ще одна частина угоди, яку американські чиновники позначили як "оперативний документ між військовими", містить більш детальну інформацію. У ньому пояснюється, як американські та європейські сили співпрацюватимуть з українськими військовими, щоб гарантувати, що Росія не спробує знову захопити українську територію в найближчі роки.

NYT додає, що жоден із проєктів документів не був оприлюднений.

За даними видання, першочерговим завданням є план доведення чисельності ЗСУ до "мирного рівня" у 800 000 військовослужбовців із сучасним обладнанням і підготовкою, щоб вони були "потужним стримувальним фактором для Росії". Для порівняння, армія Німеччини налічує близько 180 000 озброєних військовослужбовців.

Один європейський дипломат, за даними NYT, зазначив без уточнень, що документ містить "дуже конкретні" деталі щодо військової техніки, яка потрібна Україні.

"У проєкті документа також вказані деталі щодо військових сил під керівництвом Європи, які допомагатимуть Україні, діючи всередині країни для забезпечення безпеки повітряного і морського простору", - пише NYT.

Чиновники відмовилися надати конкретні дані про те, які країни розмістять війська в Україні, але президент Зеленський заявив у вівторок, що кілька країн пообіцяли це зробити в приватному порядку.

Очікується, що ці війська базуватимуться на заході України, подалі від лінії фронту, і слугуватимуть додатковим засобом стримування будь-якої майбутньої агресії з боку Росії.

У проєкті документа також детально описано, як США допомагатимуть виявляти спроби Росії створити операції під "фальшивим прапором", що можуть дати Москві привід для відновлення військових дій. Офіційні особи вже роками заявляють, що це типова тактика Росії.

Мирні переговори й гарантії безпеки для України

Як писав Главред, США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні тим, які вона отримувала б у рамках НАТО. Але американська пропозиція супроводжується неявним ультиматумом - її потрібно прийняти зараз, інакше наступна пропозиція не буде такою щедрою. Як пише Politico, ця пропозиція є найсильнішою та найчіткішою гарантією безпеки, яку адміністрація президента США Дональда Трампа висунула Україні.

У разі нового нападу Росії на Україну США дадуть Кремлю військову відповідь. Це передбачено в гарантіях безпеки, які зараз обговорюються. Таку заяву озвучив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору і морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на п'ять документів "мирного плану", які повинен буде затвердити Конгрес США. Частина з них - про гарантії безпеки.

Які гарантії насправді потрібні Україні: думка експерта

Гарантії безпеки, про які говорять країни Заходу, не забезпечать Україні реальної безпеки. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

Він упевнений, що єдиний варіант, який може спрацювати - це надання Україні політичної згоди на розміщення в країні приватного іноземного бізнесу - американського, британського, італійського - після закінчення війни.

"Це виграшний варіант для України, адже тоді створюється виробництво, працевлаштовуються люди, а до бюджету сплачуються податки. Варіант вигідний і країнам, які надають право на виробництво. Причому відмотати все назад буде вже не можна, адже компанію із запущеним виробництвом різного масштабу не можна просто взяти і виколупати", - пояснив він.

"У гарантії безпеки я не вірю. Це як у випадку зі страховою компанією: коли у неї немає бажання виплачувати гроші, вона знайде безліч аргументів. Найостанніший аргумент - мовляв, грошей немає, вибачте. Тому в папірці не вірю. Найкраща гарантія - військове виробництво", - додав Ступак.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

