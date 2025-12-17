Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Гучні вибухи у великих містах та пожежа в електромережі: РФ атакували дрони

Анна Косик
17 грудня 2025, 08:47оновлено 17 грудня, 09:52
265
Десятки безпілотників помітили над важливими об'єктами РФ.
Атака на Россию 17 декабря
Що відомо про наслідки атаки на Росію 17 грудня / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/andriyshTime

Головне:

  • Росію вночі атакували майже сто дронів
  • Безпілотники уразили НПЗ та електроструктуру РФ

У ніч на 17 грудня у країні-агресорці Росії було гучно через атаку українських безпілотників. Про це у Telegram повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його даними, щонайменше у трьох регіонах РФ атаковано важливі об'єкти. При цьому російські офіційні джерела замовчують наслідки нічного нальоту дронів.

відео дня

Які цілі атакували дрони цієї ночі

Приблизно опівночі вибухи прогриміли у містах Саратов та Енгельс. Попередньо відомо про наслідки атаки "на землі", але результати потребують уточнення. Також гучно було у Краснодарському краї, де атаковано місцевий НПЗ.

А в Воронежі безпілотники атакували енергоструктуру - вже відомо про пошкодження ліній електропередач та пожежі. Про це навіть не змогла змовчати місцева влада, підтвердивши проблеми з електромережею.

Гучні вибухи у великих містах та пожежа в електромережі: РФ атакували дрони
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Що про нічну атаку повідомили у Міноборони РФ

Російське Міноборони відзвітувало про нібито збиття 94 українських безпілотників за ніч. Їх російська ППО "виловлювала" над територіями п'яти областей РФ, Азовським та Чорним морем, а також Краснодарським краєм.

Яка основна мета українських ударів по Росії - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, основна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає в тому, щоб забезпечити блекаут європейської частини Росії, особливо Москві.

Щоб домогтися повного відключення електроенергії хоча б половини або частини Москви, зокрема "центру ухвалення рішень", потрібно завдати ще кілька десятків точних ударів по місцях розподілу і генерації, які забезпечують електроенергією столицю РФ.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що декілька днів тому Сили оборони України вдарили по Астраханському газопереробному заводу, який є одним із ключових підприємств російської нафтогазової галузі.

Напередодні Сили оборони завдали масованого удару по стратегічних і військових цілях країни-агресорки Росії безпосередньо на її території та в межах тимчасово окупованих регіонів України.

Раніше, 13 грудня, у місті Розсош, що у Воронезькій області РФ, повідомили про атаку на АТ "Міндобрива". Це підприємство холдингу "Росхім" виробляє аміак, азотну кислоту та інші речовини, які використовуються у виробництві вибухових речовин і боєприпасів.

Більше новин:

Про персону: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Воронеж краснодарський край Саратов НПЗ вибух у Росії війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Головне гальмо допомоги Україні - не Бельгія, а Трамп: у Politico розкрили деталі

Головне гальмо допомоги Україні - не Бельгія, а Трамп: у Politico розкрили деталі

09:18Світ
Гучні вибухи у великих містах та пожежа в електромережі: РФ атакували дрони

Гучні вибухи у великих містах та пожежа в електромережі: РФ атакували дрони

08:47Світ
Гарантії, війська і 800 тисяч солдатів: Захід погодив план захисту України після війни

Гарантії, війська і 800 тисяч солдатів: Захід погодив план захисту України після війни

07:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що відомо про дружин Степана Гіги: шкільне кохання і 20-річний шлюб

Що відомо про дружин Степана Гіги: шкільне кохання і 20-річний шлюб

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану Гізі

"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану Гізі

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудня

Останні новини

09:52

"У цинізму Путіна немає меж": генерал попередив, чим небезпечний мирний план США

09:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 грудня (оновлюється)

09:18

Головне гальмо допомоги Україні - не Бельгія, а Трамп: у Politico розкрили деталі

09:17

Астрологи назвали знаки зодіаку, якими постійно маніпулюють

08:48

Колишній Алсу з'явився на публіці і ошелешив своїм виглядом

Що буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала РоманенкаЩо буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала Романенка
08:47

Гучні вибухи у великих містах та пожежа в електромережі: РФ атакували дрони

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

Фронт зсунувся: РФ окупувала Серебрянку і просунулася біля шести сіл

08:06

"Зеленський повинен розуміти": Лукашенко вийшов з заявою про закінчення війни

Реклама
07:09

Гарантії, війська і 800 тисяч солдатів: Захід погодив план захисту України після війни

06:10

На якому етапі угода про мирПогляд

05:50

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

05:15

"Я все це пройшов": Віталій Козловський висловився про зради в шлюбі

05:10

Так заряджають більшість: яка звичка водіїв тихо руйнує батарею електрокара

04:41

Не поєднуйте ці 5 продуктів з ранковою кавою: від чого застерігають експерти

03:30

Буде вау-ефект: що подарувати на Різдво тим, у кого все є

03:07

РФ готує екологічну катастрофу для великого міста — генерал попередив про загрозуВідео

02:53

Сенсаційне відкриття: вчені знайшли найдавніше свідчення життя на Землі

02:22

Новий режим вуличного освітлення став пасткою для водіїв - попередження експерта

02:19

Путін хоче захопити всю Україну: у Трампа зробили тривожну заяву

Реклама
01:48

Експерти назвали 5 несподіваних місць, де не можна ставити зволожувач повітря

01:30

Старший син Дональда Трампа одружиться зі світською левицею - деталіВідео

01:25

Українцям анонсували підвищення пенсій: кому і з якого віку виплачують

00:21

Війська Заходу в Україні можуть вступити в бій з армією РФ: Мерц назвав умову

16 грудня, вівторок
23:07

У Києві пролунали вибухи: дрони атакують столицю, що відомо

22:55

"Росіяни так не люблять": що стоїть за відмовою Кремля від різдвяного перемир’я

22:23

Люди ставлять рідину для миття посуду в духовку і залишаються в захваті: у чому ідеяВідео

22:23

Як часто треба купати кота: відповідь здивує навіть досвідчених господарівВідео

22:19

Анджеліна Джолі вперше показала шрами після видалення молочних залоз

21:28

Десятки росіян спалили разом із технікою: десантники розгромили ворога на сходіВідео

21:27

Син Кіркорова відвернувся від батька: що сталося

21:18

Чому різдвяне перемир'я на фронті не має сенсу - Жорін вказав на важливий нюанс

20:54

"Хронікам Нарнії" 20 років: який зараз вигляд мають діти-актори із зимової казки

20:47

Не гній та попіл: експерт назвав органічне добриво з кухні для смородиниВідео

20:28

"Негайно виселити": путіністка Доліна остаточно позбулася квартири

20:23

Як приготувати ідеальну смажену картоплю: головний секрет бездоганної стравиВідео

19:56

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудняФото

19:43

Україна провела прямі переговори з Росією - про що домовилисьВідео

19:41

Іноземний клуб відмовився від трансферу форварда "Динамо": що стало причиною

19:38

Роксолана Пиртко досьє

Реклама
19:27

У регіонах оголосили штормове попередження: названа дата різкого похолодання

19:19

Зеленський назвав головну умову проведення виборів в Україні та ймовірні терміни

19:10

Після Покровська окупанти підуть далі: у Путіна новий планПогляд

19:03

MOLODIST — найкраща будівельна компанія 2025 року за версією IBUILD новини компанії

19:02

"Широка публіка, звісно, не знала": Павло Зібров розкрив діагноз Степана Гіги

18:54

Найпопулярніша пісня року: офіційним саундтреком ромкома "Випробувальний термін" став суперхіт DREVO "Смарагдове небо"

18:40

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго опублікувало нові графіки на 17 грудня

18:14

В Україні змінили правила відключення світла - кого зачеплять нововведення

18:01

Чи могла Україна зупинити рф ще у 2014-му: "Реальна історія" показала хронологію АТО

17:59

Страх бізнесу перед владою: чому потрібна публічна розмова Президента з бізнес-елітою

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
ПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти