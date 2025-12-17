Гучні вибухи у великих містах та пожежа в електромережі: РФ атакували дрони

Десятки безпілотників помітили над важливими об'єктами РФ.

Що відомо про наслідки атаки на Росію 17 грудня / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/andriyshTime

Головне:

Росію вночі атакували майже сто дронів

Безпілотники уразили НПЗ та електроструктуру РФ

У ніч на 17 грудня у країні-агресорці Росії було гучно через атаку українських безпілотників. Про це у Telegram повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його даними, щонайменше у трьох регіонах РФ атаковано важливі об'єкти. При цьому російські офіційні джерела замовчують наслідки нічного нальоту дронів.

Які цілі атакували дрони цієї ночі

Приблизно опівночі вибухи прогриміли у містах Саратов та Енгельс. Попередньо відомо про наслідки атаки "на землі", але результати потребують уточнення. Також гучно було у Краснодарському краї, де атаковано місцевий НПЗ.

А в Воронежі безпілотники атакували енергоструктуру - вже відомо про пошкодження ліній електропередач та пожежі. Про це навіть не змогла змовчати місцева влада, підтвердивши проблеми з електромережею.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Що про нічну атаку повідомили у Міноборони РФ

Російське Міноборони відзвітувало про нібито збиття 94 українських безпілотників за ніч. Їх російська ППО "виловлювала" над територіями п'яти областей РФ, Азовським та Чорним морем, а також Краснодарським краєм.

Яка основна мета українських ударів по Росії - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, основна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає в тому, щоб забезпечити блекаут європейської частини Росії, особливо Москві.

Щоб домогтися повного відключення електроенергії хоча б половини або частини Москви, зокрема "центру ухвалення рішень", потрібно завдати ще кілька десятків точних ударів по місцях розподілу і генерації, які забезпечують електроенергією столицю РФ.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що декілька днів тому Сили оборони України вдарили по Астраханському газопереробному заводу, який є одним із ключових підприємств російської нафтогазової галузі.

Напередодні Сили оборони завдали масованого удару по стратегічних і військових цілях країни-агресорки Росії безпосередньо на її території та в межах тимчасово окупованих регіонів України.

Раніше, 13 грудня, у місті Розсош, що у Воронезькій області РФ, повідомили про атаку на АТ "Міндобрива". Це підприємство холдингу "Росхім" виробляє аміак, азотну кислоту та інші речовини, які використовуються у виробництві вибухових речовин і боєприпасів.

Більше новин:

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

