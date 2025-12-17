Рус
"Я все це пройшов": Віталій Козловський висловився про зради в шлюбі

Христина Трохимчук
17 грудня 2025, 05:15
Віталій Козловський розкрив невідомі моменти сімейного життя.
Віталій Козловський
Віталій Козловський про зради в шлюбі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Козловський

Ви дізнаєтеся:

  • Віталій Козловський розповів про стосунки з дружиною
  • Що стало запорукою їхнього міцного шлюбу

Український співак Віталій Козловський поділився раніше невідомими подробицями свого особистого життя. У програмі "33 запитання від Люкс ФМ" він розповів, як стосунки з дружиною стали для нього особливими і чому він не дивиться на інших жінок.

За словами Козловського, саме зустрівши Юлію, він зрозумів, що готовий до серйозних стосунків і не буде бігти від відповідальності. Співак змінив свою думку про те, що сім'я є баластом для творчої особистості.

відео дня
Віталій Козловський, Юлія Бакуменко
Віталій Козловський та Юлія Бакуменко / фото: instagram.com, Юлія Бакуменко

"Я обожнюю бути один. Я постійно бігав від відповідальності. Мені завжди здавалося, що сім'я, дружина, діти - це те, що для творчої людини тягне вниз", - зізнався Віталій.

Попри те, що в артиста вистачає уваги від протилежної статі, він не дає дружині приводів для ревнощів. Співак негативно ставиться до зрад у стосунках, заявивши, що не можна проміняти глибокі почуття на миттєву насолоду.

Віталій Козловський
Віталій Козловський про сім'ю / фото: instagram.com, Віталій Козловський

"Я приймаю увагу, мені приємно, але не цікаво. Як можна проміняти душу на разову радість? Я все це пройшов, це в минулому. Мене це ніколи не наповнювало. Мене наповнює одна людина, з якою ти хочеш акцентувати свій напрямок. Я заточений на сім'ю", - упевнений Козловський.

Інфографіка, Козловський
Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що український співак Віталій Козловський дав інтерв'ю, в якому розговорився про свою алкогольну залежність. У програмі "33 запитання від Люкс ФМ" він розповів, що допомогло йому вибратися з пастки пристрасті.

Також український співак MELOVIN різко відповів Джамалі, яка вважає його відмову від участі в конкурсі неповагою. Раніше вона заявила, що ображена на артиста. MELOVIN опублікував фрагмент інтерв'ю співачки у своєму Instagram і не став добирати вирази, щоб позначити своє ставлення.

Про персону: Віталій Козловський

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

