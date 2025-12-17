"Я все це пройшов": Віталій Козловський висловився про зради в шлюбі

Віталій Козловський розкрив невідомі моменти сімейного життя.

Віталій Козловський про зради в шлюбі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Козловський

Віталій Козловський розповів про стосунки з дружиною

Що стало запорукою їхнього міцного шлюбу

Український співак Віталій Козловський поділився раніше невідомими подробицями свого особистого життя. У програмі "33 запитання від Люкс ФМ" він розповів, як стосунки з дружиною стали для нього особливими і чому він не дивиться на інших жінок.

За словами Козловського, саме зустрівши Юлію, він зрозумів, що готовий до серйозних стосунків і не буде бігти від відповідальності. Співак змінив свою думку про те, що сім'я є баластом для творчої особистості.

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко / фото: instagram.com, Юлія Бакуменко

"Я обожнюю бути один. Я постійно бігав від відповідальності. Мені завжди здавалося, що сім'я, дружина, діти - це те, що для творчої людини тягне вниз", - зізнався Віталій.

Попри те, що в артиста вистачає уваги від протилежної статі, він не дає дружині приводів для ревнощів. Співак негативно ставиться до зрад у стосунках, заявивши, що не можна проміняти глибокі почуття на миттєву насолоду.

Віталій Козловський про сім'ю / фото: instagram.com, Віталій Козловський

"Я приймаю увагу, мені приємно, але не цікаво. Як можна проміняти душу на разову радість? Я все це пройшов, це в минулому. Мене це ніколи не наповнювало. Мене наповнює одна людина, з якою ти хочеш акцентувати свій напрямок. Я заточений на сім'ю", - упевнений Козловський.

Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

Про персону: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

