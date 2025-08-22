Рус
Наступ на Харків і Суми: Міноборони Росії оприлюднило важливе рішення Путіна

Даяна Швець
22 серпня 2025, 10:08
453
Путін переглянув угруповання військ "Північ", що веде наступальні операції на Харківському та Сумському напрямках
Путин, Путин в форме
Путін зробив зміни у керівництві РФ / Колаж: Главред, фото: Kremlin.ru

Головне:

  • Росія призначила нового керівника наступу на Харків і Суми
  • Генерал Євген Нікіфоров замінив Олександра Лапіна
  • СБУ підозрює нового командира у воєнних злочинах

У російському військовому керівництві відбулася заміна на стратегічному напрямку. Кремль призначив нового командувача угруповання "Північ", яке веде наступ проти України на Харківщині та Сумщині, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Аналітики вже прогнозують, що ця зміна може суттєво вплинути на подальший перебіг бойових дій.

відео дня

Хто такий Євген Нікіфоров?

Як повідомляють російські медіа, очолив угруповання генерал-полковник Євген Нікіфоров.

До цього Нікіфоров займав кілька високих посад у збройних силах Росії та брав участь у багатьох військових кампаніях, зокрема у Першій і Другій чеченських війнах. Його досвід управління великими підрозділами може свідчити про прагнення Кремля посилити тиск на Харківському та Сумському напрямках.

Євген Нікіфоров
Євген Нікіфоров / фото: Вікіпедія

Разом із тим, СБУ підозрює Нікіфорова в причетності до низки воєнних злочинів. Серед них - збиття військово-транспортного літака Іл-76 у Луганську в червні 2014 року, де загинули 49 українських військових, а також удар по драмтеатру в Чернігові в серпні 2023 року, який забрав життя семи людей. У грудні 2022 року його офіційно внесли до списку підозрюваних у воєнних злочинах.

Його попередник, генерал Олександр Лапін, за повідомленнями проросійських ресурсів, був усунутий від керівництва ще 8 серпня. Лапін раніше очолював війська Центрального військового округу, однак неодноразово піддавався критиці через невдалі операції.

Що відбувається на Харківському та Сумському напрямках?

Призначення Нікіфорова відбувається на тлі загострення боїв у прикордонних регіонах, де російські сили намагаються прорвати оборону ЗСУ, але водночас несуть значні втрати.

Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень:

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили чотири атаки загарбників. Також ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіаційних бомб, та здійснив 252 обстріли, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів марно намагався просунутися поблизу населених пунктів Синельникове, Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне та в напрямку Колодязного.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 790 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 318 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 33 ракети, 110 одиниць автомобільної техніки окупантівМ. - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті - новини України

Главред писав про те, що на Херсонщині у армії Путіна розпочався бунт. Російські військовослужбовці навмисно знищують власну військову техніку - причинами саботажу є значні втрати, жорстокі накази командування, відсутність забезпечення та засобів РЕБ.

Окрім цього, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що РФ втратила плацдарм на Донбасі. Українські підрозділи успішно ліквідували російський виступ поблизу Добропілля, відрізавши ворожі сили від їхніх основних підрозділів.

Аналітики також спростували заяву Путіна про швидке захоплення всієї Донецької області. Вони стверджують, що Росія не зможе захопити регіон силою. За їхніми оцінками, це може статися лише в тому випадку, якщо Україна виведе свої війська.

Більше цікавих новин:

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні СБУ новини Харкова Кремль ЗСУ Сумы Міноборони РФ Харківська область Сумська область Володимир Путін новини Харківщини війна Росії та України воєнні злочини Росії
18:52

"Грудень, дощ, бруд, романтики нуль": Омаргалієва розповіла, як Тамерлан освідчувався їй

18:45

ЗСУ розірвали "ланцюг" ворога: Сирський розповів, як сотні росіян потрапили в пастку

18:44

В Україні більше не буде ПТУ та "бурс" - чим їх замінять

