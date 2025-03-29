РФ готує резерви: названо чіткі терміни початку наступу РФ

Російські окупанти не зможуть піти у широкомасштабний наступ у найближчий місяць.

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Коли РФ може піти в наступ / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, facebook/Роман Костенко

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РФ готує резерви для наступу

Протягом місяця не буде широкомасштабного наступу РФ

ЗСУ роблять все, щоб знищити великі угруповання РФ

РФ готується до наступу. Вони вже готують резерви. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

Водночас він додав, що у найближчий місяць у окупантів не буде сил, щоб піти у наступ. Водночас вони можуть це зробити ближче до середини-кінця літа.

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"А якщо говорити про весь фронт, то не існує такої армії, яка може наступати відразу на 800-1000 км. Я думаю, тут 1000 кілометрів мається на увазі ширина фронту, де вони могли б наступати. Але це нереальна історія мати засоби, щоб можна було прорвати такий фронт", - сказав Костенко.

Нині на території Курської області зосереджене російське угрупування до 80 тисяч разом з північнокорейцями. Вони можуть бути перекинуті й на інші напрямки.

Дивіться відео про терміни наступу РФ:

Коли РФ може піти в наступ / фото: скріншот

Також відомо, що українські захисники заходили на територію Бєлгородської області РФ.

"Це наша тактика, ми зараз робимо все, щоб вони не створювали великі угрупування, ми їх розтягуємо на різних напрямках. Там ідуть бойові дії місцевого масштабу, там немає великих вклинень, але це дає нам змогу відтягувати якісь підрозділи з основних напрямків", - заявив нардеп.

Що відбувається на Сумщині - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, кількість ударів по прикордонню Сумської області з ворожої авіації збільшилася. Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

У DeepState також розкрили правду про Сумщину. На жаль, так звана "сіра" зона збільшилася - частина села Веселівка та територія поблизу Володимирівки Хотінської громади опинилися в цій зоні.

Про те, що хоче зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема у Сумській та Харківській областях, повідомляв і президент України. Володимир Зеленський висловив думку, що Росія готується до нового наступу вже найближчим часом.

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Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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