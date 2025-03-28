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Ворог намагається прорватися до траси на Покровськ: ЗСУ повідомили про небезпеку

Анна Косик
28 березня 2025, 19:07
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Ворожі війська змінили вектор штурмів та намагаються просунутись на схід від міста.
ВСУ, армия РФ
Окупанти тиснуть на українське угруповання на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото ОК "Захід", Міноборони РФ

Що сказав Трегубов:

  • Армія РФ намагається відновити інтенсивність бойових дій
  • Ворог рухається до важливої траси, щоб перерізати її
  • Біля Покровська окупанти успіху не мають

Армія країни-агресорки Росії намагається повернутися до тої інтенсивності бойових дій на Покровському напрямку, яка там була у січні 2025 року. Про це в етері Суспільного заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов.

За його словами, пріоритетною задачею для ворога зараз є перерізання траси, що сполучає Покровськ та Костянтинівку, тому окупанти намагаються просуватися у цьому напрямку.

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"Покровський залишається найінтенсивнішим напрямком з усіх. Це поновлення спроби росіян атакувати Покровськ з тією ж інтенсивністю, з якою вони робили це раніше. Вони дуже активно наступали там в січня та лютого цього року, а у березні в них була пауза, бо вони понесли великі втрати на цьому напрямку. Вони намагаються зараз трішки змінити акценти, ключові напрямки своїх наступів саме під Покровськом. Намагаються вийти на трасу, що з'єднує Покровськ із Костянтинівкою - раніше основні зусилля були спрямовані на намагання обійти місто із заходу", - зауважив військовослужбовець.

При цьому саме місто добре захищене і українські військові його обороняють від противника, який шукає шляхи прориву.

Ворог намагається прорватися до траси на Покровськ: ЗСУ повідомили про небезпеку
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти активізувалися на Покровському напрямку. Інтенсивність боїв відновилася, однак техніки та особового складу у противника поменшало.

Напередодні військовослужбовець Збройних сил України, журналіст, політолог Кирило Сазонов розповів, що українські військові витіснили сили країни-агресорки Росії з позицій на Покровському напрямку. ЗСУ вдалося перебити логістику РФ та просунутися вперед у декількох місцях. Одна з таких точок знаходиться в районі населеного пункту Котлине, де окупанти намагалися перерізати важливу для українського угруповання дорогу на Покровськ.

Раніше начальник пресслужби бригади "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль розповів, що ворог активізувався. Він почав частіше штурмувати, як на початку активної фази на Покровському напрямку - знову група за групою.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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