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"Сили досить немалі": в ДПСУ зізналися, чи прорвала РФ кордон на Сумщині

Руслана Заклінська
29 березня 2025, 19:46
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РФ накопичила значні сили в Курській області, щоб вибити ЗСУ, зазначив Андрій Демченко.
'Сили досить немалі': в ДПСУ зізналися, чи прорвала РФ кордон на Сумщині
Росіяни хочуть розширити зону бойових дій / Колаж: Главред, фото: 103-тя окрема бригада територіальної оборони ЗСУ, скріншот карти deepstate

Ключові тези Демченка:

  • РФ не прорвала кордон на Сумщині
  • Росіяни атакують малими штурмовими групами, але ЗСУ відбивають ці спроби
  • РФ може спробувати застосувати таку тактику й на інших напрямках

Російські окупанти не прорвали український кордон у Сумській області. Ворог намагається атакувати малими штурмовими групами, однак ЗСУ не дають йому просунутися. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"На напрямку Сумської області наразі, попри ті заяви, як нещодавно робила Росія про те, що вони прорвали український кордон, це не так. Фактично ворог продовжує використовувати малі штурмові групи. І треба розуміти, що навпроти ділянки території в межах Курської області, де Сили оборони вели свою операцію, ворог накопичив свої сили досить немаленькі і по особовому складу, і по техніці", - розповів він.

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Демченко зазначив, що ці сили намагаються вибити ЗСУ з Курської області. Окрім того, малі штурмові групи РФ діять в напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка Сумської області.

Речник ДПСУ не виключає, що РФ може застосувати таку ж тактику й на інших напрямках, щоб розширити зону бойових дій по кордону або на території України.

"Фактично ці малі штурмові групи мають одну задачу - перетнути лінію державного кордону, максимально глибоко зайти на територію України, закріпитися, дочекатися підкріплення такими ж малими групами і вже вести активні бойові дії по території України. Але наші воїни, застосовуючи артилерійські засоби, мінометні розрахунки і дрони, не дозволяють ворогу досягти тих цілей, які він ставить перед собою", - наголочив Демченко.

Ситуація в Сумській області - новини за темою

Як повідомляв Главред, 24 березня на Сумщині збільшилася так звана "сіра" зона. За даними мапи DeepState, частина села Веселівка та територія поблизу Володимирівки опинилися в цій зоні, як і ділянка біля Журавки. Російські війська продовжують спроби прориву кордону в нових напрямках.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська проводять оборонну операцію на Сумщині, щоб не допустити прориву російських сил. Він уточнив, що ЗСУ також здійснюють контратаки та штурмові дії для посилення оборони.

Крім цього, раніше з'явилася інформація про нібито знищення українського винищувача F-16 у небі над Сумською областю, але вона є фейком російської пропаганди. Пілоти ЗСУ успішно виконали бойове завдання і завдали удари по російських позиціях, заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Що таке ДПСУ?

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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