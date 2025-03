Потужний штурм: ЗСУ прорвалися за лінію оборони росіян на Курщині

Головне:

ЗСУ здійснили серію механізованих атак в Курській області та прорвалися на глибину до 5 кілометрів за лінію оборони росіян на південний схід від Суджі. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ здійснили штурми із залученням від 30 до 50 одиниць бронетехніки та мали успіх біля кількох сіл на Курщині.

Посилаючись на заяви російського Міністерства оборони, аналітики ISW стверджують, що українські війська атакували кількома хвилями силами двох механізованих батальйонів.

Як повідомляв Главред, співзасновник моніторингової групи Deepstate Роман Погорілий говорив, що Сили оборони в Курській області зіткнулися з дуже складною ситуацією. Війська агресора Росії взяли під вогневий контроль усю логістику, що йде з Сумської області в Курську.

У звіті Інституту вивчення війни повідомлялось, що армія країни-агресора Росії має просування біля українського виступу в Курській області, зокрема росіяни атакували на північний захід від Суджі.

Водночас, Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що російські окупаційні війська зазнають значних втрат у Курській області – загальна кількість убитих і поранених перевищила 48 тисяч.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.