ЗСУ розгромили базу РФ в Курській області: Генштаб розкрив подробиці

Повітряні сили вдарили по позиціяї 28-го стрілецького батальйону 60-ї мотострілецької бригади РФ біля Троїцького.

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ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях РФ у Курській області / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила

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ЗСУ вдарили по військовому об’єкту РФ у Курській області

Знищено місце планування атак, звідки окупанти запускали FPV-дрони

Ліквідовано бліндажі, вогневі позиції та до 30 російських військових

Українські військові здійснили успішну атаку на військовий об'єкт у Курській області Росії. Знищено бліндажі, вогневі позиції та до 30 російських військових у районі населеного пункту Троїцьке. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Згідно з попередньою інформацією, удар було завдано по позиціях 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ, розташованих поблизу населеного пункту Троїцьке. Цей об’єкт активно використовувався окупантами для планування атак, у тому числі запуску FPV-дронів по українських позиціях.

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В результаті атаки знищено низку вогневих позицій, бліндажі та особовий склад противника. Орієнтовні втрати ворога сягають до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України.

"Сили оборони України готові продовжувати операції зі знищення військових об’єктів РФ, допоки вона не припинить збройну агресію проти українського народу", - наголосили в Генштабі.

Удари по російських об'єктах - останні новини

Як повідомляв Главред, авіація Повітряних сил ЗСУ вночі 28 лютого атакувала прикордонну заставу ФСБ РФ у Білій Берізці на Брянщині. В результаті удару знищено важливу військову інфраструктуру, зокрема засоби зв'язку та обладнання для супутникового зв'язку.

Також Сили безпілотних систем ЗСУ у ніч на 4 березня атакували ключові військово-логістичні об'єкти Росії. В Ростовській області уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру, що забезпечувала армію РФ пальним, а в Самарській області – виробничі потужності Сизранського НПЗ, де після удару виникла пожежа. Також зафіксовано вибухи біля газопроводу в Ростовській області.

Крім цього, 3 березня Повітряні Сили ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії РФ у Калініно, Донецька область. Генштаб ЗСУ повідомляє, що атака ускладнила координацію дій окупантів.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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