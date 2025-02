Російські війська атакували та просунулись в Курській області – ISW

Коротко:

Армія країни-агресора Росії має просування біля українського виступу в Курській області, зокрема росіяни атакували на північний захід від Суджі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська атакували біля міжнародного кордону на північному сході Сумської області біля Журавки; на північний захід від Суджі в районі Свердликово, Нікольського, Малої Локні, Погребки; і на південний схід від Суджі в районі Черкаської Конопельки та Фанасіївки.

Крім того, пов’язаний з Кремлем російський мілблогер 24 лютого заявив, що українські сили здійснили контратаку вздовж дороги H-07 Юнаківка – Суджа.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що російські окупаційні війська зазнають значних втрат у Курській області – загальна кількість убитих і поранених перевищила 48 тисяч.

В 47-й Окремій штурмовій бригаді повідомили, що російські окупаційні війська в Курській області змінили тактику під час штурмів. Якщо раніше вони атакували переважно технікою, то тепер здебільшого піхотою. У боях беруть участь і північнокорейські військові.

Крім того, військові 47 ОМБр "Маґура" заявили, що ворог намагається просуватися полями та відкритими ділянками, їх підвозять у вузькі посадки на баггі, після чого вони ховаються під деревами. Українські захисники не дають окупантам досягнути успіху.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.