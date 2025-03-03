Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

У Курській області загострення, ЗСУ у важкій ситуації - DeepState

Андрій Ганчук
3 березня 2025, 22:23
375
Російські окупанти намагаються потрапити до села Новеньке у Сумській області.
ЗСУ, Курська область
Окупанти взяли під вогневий контроль українську логістику на Курщині - DeepState / Колаж: Главред, фото: DeepState, 22-га ОМБр (ілюстративне фото)

Коротко:

  • Війська РФ встановили вогневий контроль над логістикою ЗСУ на Курщині
  • Ситуація досить складна
  • Ворог намагається потрапити на Сумщину

Сили оборони в Курській області зіткнулися з дуже складною ситуацією. Війська агресора Росії взяли під вогневий контроль усю логістику, що йде з Сумської області в Курську. Також ворог намагається потрапити до села Новеньке на Сумщині. Про це заявив співзасновник моніторингової групи Deepstate Роман Погорілий.

В ефірі Київ 24 він розповів про те, що згідно з його інформацією, ситуація на Курщині стала дуже складною. Ворог намагається обмежити українську логістику.

відео дня

"Він (ворог, - ред.) по суті, контролює всю логістику, яка йде з Сумщини на Курщину. Зокрема, це дорога з Юнаківки до Суджі. Зараз ворог зосередив свою увагу вздовж кордону в районі між Журавкою і Новеньким. Там тривають бойові дії. Сили оборони також намагаються стримати ворога, щоб він не закріпився. брати під контроль, здійснюється ураження логістики", - зазначив Погорілий.

Суджа - що відомо про місто
Коротко про Суджу / Інфографіка: Главред

Війська РФ намагаються потрапити на Сумщину

За словами аналітика, також фіксуються спроби окупантів потрапити до населеного пункту Новеньке у Сумській області.

"Там закріпитися досить складно, тому що там важка місцевість. Села як такого не має. Село на два будинки. Ворогу там важко закріпитися. Незважаючи на це, вони намагаються туди пролізти і закріплюватися", - каже Погорілий.

Крім того, він додав, що конкретно з того району ворожі сили намагаються взяти українську логістику під вогневий контроль і вийти на контрольно-пропускний пункт Суджа.

"Ситуація там досить критична, але не нова. Така обстановка починалася з січня і зараз набирає свій пік. Якщо ми нічого не зробимо, то матимемо величезні наслідки. Насамперед ідеться не про витіснення, а про постачання. За цим маршрутом відбувається поразка, там неможливо навіть нормально рухатися", - наголосив Роман Погорілий.

Ситуація в Курській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 20 лютого аналітики DeepState повідомляли, що війська РФ намагаються знищити логістику Сил оборони в Курській області. Ворог добився певних успіхів.

Російські війська провели атаку і просунулися в Курській області, зазначили у своєму зведенні 24 лютого американські аналітики Інституту вивчення війни. Росіяни провели атаку на північному заході від Суджі і просунулися до західної Лебедівки.

Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що росіяни у Сумській області по лінії кордону провели штурми піхотними угрупованнями без важкої техніки. У DeepState помістили село Новеньке в сіру зону.

Інші новини:

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Сумська область війська Росії війна Росії та України Курська область DeepState
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У Трампа зупинили фінансування постачань нової зброї Україні - WSJ

У Трампа зупинили фінансування постачань нової зброї Україні - WSJ

00:05Війна
"Базовий сценарій війни" та мирні переговори: Зеленський розкрив деталі Ставки

"Базовий сценарій війни" та мирні переговори: Зеленський розкрив деталі Ставки

22:37Війна
Трамп зробив нові заяви про угоду щодо мінералів і Зеленського: подробиці

Трамп зробив нові заяви про угоду щодо мінералів і Зеленського: подробиці

22:24Політика
Реклама

Популярне

Більше
"Ти дивись, що коїться": Максим Галкін вразив підтримкою Володимира Зеленського

"Ти дивись, що коїться": Максим Галкін вразив підтримкою Володимира Зеленського

Гороскоп на сьогодні 4 березня: Ракам - надзвичайна сила, Скорпіонам - сюрприз

Гороскоп на сьогодні 4 березня: Ракам - надзвичайна сила, Скорпіонам - сюрприз

Де три відмінності між качками: лише "геній головоломок" відповість за 12 секунд

Де три відмінності між качками: лише "геній головоломок" відповість за 12 секунд

Експерти закликали вставляти сірники в грунт у березні: для чого це потрібно

Експерти закликали вставляти сірники в грунт у березні: для чого це потрібно

Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі

Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі

Останні новини

00:05

У Трампа зупинили фінансування постачань нової зброї Україні - WSJ

03 березня, понеділок
22:43

"Душею з вами": Алла Пугачова зробила гучну публічну заяву

22:37

"Базовий сценарій війни" та мирні переговори: Зеленський розкрив деталі Ставки

22:28

Євробачення-2025: у прогнозах букмекерів для України додалося оптимізму

22:24

Трамп зробив нові заяви про угоду щодо мінералів і Зеленського: подробиціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:23

У Курській області загострення, ЗСУ у важкій ситуації - DeepState

22:00

Удар по полігону ЗСУ та нові звинувачення Трампа: головні новини України (дайджест)

21:58

"Побачимо, що станеться в наступні 48 годин": про що говоритиме Трамп у Конгресі

21:41

"Є таємні місця": путініст Пригожин знайшов заміну Валерії

Реклама
21:01

Відставка Зеленського і військова допомога: у Трампа розкрили плани

20:47

Чому жінки набирають вагу після 40 років: дієтолог назвала причини

20:44

Зеленський відповів на критику з боку США та заявив про "справжній мир"

20:20

Без нового "Мінська" і війська з авіацією: Британія оголосила позицію щодо України

19:59

Зменшує запалення й омолоджує: експерти назвали 8 причин їсти частіше цибулю

19:57

Драїти туалет вручну більше не треба: що потрібно додати в унітаз, простий метод

19:55

Як швидко прогнати крота з ділянки – народні методи та перевірені засоби

19:47

Тепер озиратиметься: СБУ оголосила путіністу Лепсу про підозру

19:41

Україну накриває сильне потепління: де буде +17 градусів

19:26

Очистите себе і дім від негативу: що потрібно викинути 4 березня, прикмети

19:10

Команда Трампа влаштувала цирк проти УкраїниПогляд

Реклама
19:05

Трамп може заморозити військову допомогу Україні - Axios

19:02

Скільки зброї для України може заблокувати Трамп: аналітики оцінили масштаби

18:55

"Найгірша заява": Трамп різко розкритикував слова Зеленського щодо війни

18:50

"Це не багато": у Трампа назвали умови, які повинен виконати ЗеленськийВідео

18:48

"Ми щасливі": 77-річний Шуфутинський таємно одружився з 47-річною жінкою

18:45

Сорти огірків у відкритому грунті: що посадити для гарного врожаю

18:44

Мерц зробив заяву про перепалку Трампа із Зеленським і попередив Європу

18:38

Головна інфоциганка РФ отримала великий термін за фінансове шахрайство

18:33

"3 роки катувань в полоні": у Києві пройшла акція на підтримку кореспондента УНІАН ХилюкаВідео

18:31

Загадка для найгеніальніших: знайдіть кота, що сховався, за 7 секунд

18:10

Уже є кілька варіантів припинення вогню: що про це відомо

17:29

Білий дім вимагає відставки Зеленського: ким його хочуть замінити Трамп і Путін

17:00

Пригорілу їжу з посуду ідеально відчистить копійчаний засіб: що варто зробити

16:58

4 березня: яке церковне свято, день ангела і що не можна робити в піст

16:10

"Я хотіла піти від чоловіка через його перепади настрою": як вдалося врятувати шлюб

16:09

Квітучий сад за кілька хвилин: садівник розповів, що потрібно зробити в березні

15:44

Леся Нікітюк відклала весілля з нареченим-військовим - що сталося

15:35

Яка дівчина – мільярдер: складний тест на IQ, який "виб’є з колії" найрозумніших

15:22

Паштет, який тане в роті: ідеальний рецепт за 5 хвилин

15:20

"Завтра буде великий вечір": Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні

Реклама
15:19

Податкові підсумки лютого: експерт розповів, що ховається за сухими цифрами

14:50

"Агресор дорого заплатить": Сирський розкрив деталі удару РФ по полігону ЗСУ

14:46

"Шоковані": у близькому оточенні Комарова заговорили про його розлучення

14:37

Загорнули і готово: приголомшливий м'ясний рулет із простих інгредієнтівВідео

14:30

Україну накриє справжня весняна погода: у яких областях буде сильне потепління

14:15

Чому не можна зберігати олію в кухонній шафі - відповідь здивує

14:11

Що чекає на Україну, якщо США зупинять підтримку: оцінка експерта

14:09

"Місячне перемир’я" в Україні: у FT дізналися, чи погодили Франція і Британія план

14:07

РФ рано радіє конфлікту Трампа і Зеленського, Україна продовжить отримувати зброю США – ЗагороднійВідео

14:04

Трамп заявив, що США повинні менше хвилюватися через Путіна: які у нього плани

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти