У Курській області загострення, ЗСУ у важкій ситуації - DeepState

Російські окупанти намагаються потрапити до села Новеньке у Сумській області.

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Окупанти взяли під вогневий контроль українську логістику на Курщині - DeepState / Колаж: Главред, фото: DeepState, 22-га ОМБр (ілюстративне фото)

Коротко:

Війська РФ встановили вогневий контроль над логістикою ЗСУ на Курщині

Ситуація досить складна

Ворог намагається потрапити на Сумщину

Сили оборони в Курській області зіткнулися з дуже складною ситуацією. Війська агресора Росії взяли під вогневий контроль усю логістику, що йде з Сумської області в Курську. Також ворог намагається потрапити до села Новеньке на Сумщині. Про це заявив співзасновник моніторингової групи Deepstate Роман Погорілий.

В ефірі Київ 24 він розповів про те, що згідно з його інформацією, ситуація на Курщині стала дуже складною. Ворог намагається обмежити українську логістику.

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"Він (ворог, - ред.) по суті, контролює всю логістику, яка йде з Сумщини на Курщину. Зокрема, це дорога з Юнаківки до Суджі. Зараз ворог зосередив свою увагу вздовж кордону в районі між Журавкою і Новеньким. Там тривають бойові дії. Сили оборони також намагаються стримати ворога, щоб він не закріпився. брати під контроль, здійснюється ураження логістики", - зазначив Погорілий. Коротко про Суджу / Інфографіка: Главред

Війська РФ намагаються потрапити на Сумщину

За словами аналітика, також фіксуються спроби окупантів потрапити до населеного пункту Новеньке у Сумській області.

"Там закріпитися досить складно, тому що там важка місцевість. Села як такого не має. Село на два будинки. Ворогу там важко закріпитися. Незважаючи на це, вони намагаються туди пролізти і закріплюватися", - каже Погорілий.

Крім того, він додав, що конкретно з того району ворожі сили намагаються взяти українську логістику під вогневий контроль і вийти на контрольно-пропускний пункт Суджа.

"Ситуація там досить критична, але не нова. Така обстановка починалася з січня і зараз набирає свій пік. Якщо ми нічого не зробимо, то матимемо величезні наслідки. Насамперед ідеться не про витіснення, а про постачання. За цим маршрутом відбувається поразка, там неможливо навіть нормально рухатися", - наголосив Роман Погорілий.

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Як повідомляв Главред, 20 лютого аналітики DeepState повідомляли, що війська РФ намагаються знищити логістику Сил оборони в Курській області. Ворог добився певних успіхів.

Російські війська провели атаку і просунулися в Курській області, зазначили у своєму зведенні 24 лютого американські аналітики Інституту вивчення війни. Росіяни провели атаку на північному заході від Суджі і просунулися до західної Лебедівки.

Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що росіяни у Сумській області по лінії кордону провели штурми піхотними угрупованнями без важкої техніки. У DeepState помістили село Новеньке в сіру зону.

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