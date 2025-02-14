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ЗСУ наближають втрати РФ на Курщині до "ювілею": Сирський розкрив нові дані

Руслана Заклінська
14 лютого 2025, 23:15
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Сирський відвідав військових у Сумській області та нагородив українських захисників.
ЗСУ наближають втрати РФ на Курщині до 'ювілею': Сирський розкрив нові дані
Втрати РФ у Курській області перевищили 48 тисяч / Колаж: Главред, фото: 117 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Ключові тези Сирського:

  • Україна зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів ворожої території
  • Загальні втрати окупантів у регіоні – понад 48 тисяч осіб, з них 20 тисяч – убитими

Російські окупаційні війська зазнають значних втрат у Курській області – загальна кількість убитих і поранених перевищила 48 тисяч. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у Telegram.

Головком ЗСУ відвідав українських військових у Сумській області та нагородив захисників, які виконують завдання зокрема й на території Курщини.

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"Це, насамперед, бригади Десантно-штурмових військ, а також підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед них - ті, хто відбивають ворожі штурми на Курщині та самі проводять результативні наступальні дії", - розповів він.

Сирський наголосив, що завдяки цим воїнам фронтир залишається міцним. Також головком зазначив, що через пів року після початку Курської наступальної операції Україна утримує контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а ворог продовжує нести величезні втрати в живій силі та техніці.

"Так, загальні втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб, із них - близько 20 тисяч - убитими. Вдячний кожному і кожній, хто продовжує самовіддано виконувати військовий обов’язок, демонструє високий професіоналізм та незламність духу. Україна пишається вами та підтримує вас", - додав Сирський.

Ситуація в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, російська влада намагається контролювати інформацію про ситуацію в Курській області, обмежуючи так званих "воєнкорів". За даними ISW, Кремль може приховувати реальний стан справ, щоб уникнути тиску Заходу, який пропонує обміняти Курську область на тимчасово окуповані території України.

Також аналітики ISW повідомили, що українські війська просунулися на південний схід від Суджі, зокрема в районі Фанасіївки. Бої тривають біля Нікольського, Руської Конопельки та Черкаської Конопельки.

Крім цього, 13 лютого українські військові завдали високоточного удару по військовому об’єкту поблизу села Єлизаветівка на Курщині, повідомив Генштаб ЗСУ. Знищено опорний пункт 28-го стрілецького батальйону РФ, з якого ворог запускав ударні дрони для атак на Сумщину.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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