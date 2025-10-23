Рус
Звільнення Кучерового Яру: у ЗСУ показали рятувальну операцію з евакуації цивільних

Дар'я Пшеничник
23 жовтня 2025, 16:56
Через повітряну розвідку було доставлено записку з подальшим порядком дій та вказанням місця евакуації.
Українські десантники провели рятувальну операцію

  • Українські десантники евакуювали 10 цивільних під час звільнення Кучерового Яру
  • Операція ускладнювалась через маскування окупантів під мирних жителів

Під час успішної операції на Добропільському напрямку українські десантники не лише звільнили село Кучерів Яр, а й провели блискавичну рятувальну операцію - з-під загрози ворожого вогню вдалося евакуювати 10 мирних мешканців.

Як повідомили у командуванні Десантно-штурмових військ, під час зачистки населеного пункту військові виявили групу цивільних, які перебували в небезпечній зоні. Завдяки повітряній розвідці їм передали записку з інструкціями та координатами для евакуації. Людей оперативно вивели у безпечне місце.

Операція ускладнювалася тим, що російські окупанти часто маскуються під цивільних, що створює додаткові ризики для військових. Та попри це, злагоджені дії штабу та рішучість десантників дали результат.

Свої люди - надважливо. Попри важкі умови боїв та звільнення української землі від російських окупантів, - наголосили українські військові.

Звільнення Кучерового Яру 22 жовтня стало не лише тактичним успіхом. Українські захисники взяли в полон понад 50 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд.

Пастка для РФ під Добропіллям

Як писав Главред, під час боїв поблизу Добропілля російська армія втратила близько 10 тисяч осіб живої сили, а також опинилася у двох зонах оточення, з яких окупанти не можуть вийти. Про це виданню The Economist розповів підполковник Арсен "Лемко" Димитрик із першого корпусу Нацгвардії.

За його словами, російські війська проводили масовані механізовані штурми, під час яких українські підрозділи знищили близько 50 бронемашин противника. В точці прориву під Добропіллям спершу було близько сотні ворожих солдатів, наразі їх "менше сотні".

"Вони опинилися в пастці у двох "кільцях". Не очікую, що росіяни протримаються ще довго", - цитує слова командира видання.

