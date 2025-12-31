Критично для ворога на фронті: партизани влаштували диверсію на території РФ

У росіян виникли серйозні проблеми з постачанням угруповання на одному з важливих напрямків фронту.

Партизани повідомили про успішну диверсію в глибокому тилу РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/atesh_ua

Що повідомили в Атеш:

На території РФ агенти провели успішну диверсію

Російський тепловоз знищено

Вантажі для окупантів на Куп'янський напрямок надходять з затримкою

Партизани у Воронежі, що в країні-агресорці Росії, провели диверсію, яка повністю дезорганізувала залізничну логістику окупантів на Куп'янському напрямку.

Про це повідомив рух Атеш. За його даними, у Залізничному районі російського міста було знищено тепловоз, який окупанти використовували для перевезення військових вантажів.

Що відомо про наслідки диверсії

Як з'ясувалося, знищений тепловоз переважно постачав вантажі російським військам на Куп'янському напрямку. Після диверсії формування ешелонів було ускладнено і графіки відправлення складів із озброєнням та технікою було порушено.

"Подібні втручання підривають стійкість усієї логістичної мережі росіян та допомагають Силам оборони України звільняти території Харківської області", - додали в Атеш.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Партизани створюють дезорганізацію в глибокому тилу РФ

Главред писав, що партизани здійснюють диверсії в РФ не лише з метою порушення логістики окупантів. Наприклад, нещодавно у Брянську внаслідок операції партизанів без електрики залишилася будівля місцевого управління ФСБ.

Підпал силового трансформатора стався саме під час московської перевірки. На момент проведення диверсії місцеве керівництво ФСБ звітувало перед комісією з Москви про "повний контроль над ситуацією" в регіоні. Після знеструмлення в будівлі виникла паніка, а запланована перевірка була миттєво паралізована.

Диверсії партизанів проти окупантів - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що партизани нещодавно підпалили релейну шафу на ключовій ділянці залізниці. Так вони, фактично, одним ударом допомогли сповільнити залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямку.

Напередодні також агенти партизанського руху провели чергову диверсію в Ростовській області РФ. Цього разу вони паралізували ключовий залізничний вузол постачання армії РФ у районі Ростова-на-Дону.

Раніше партизани провели успішну диверсію на залізничній гілці поблизу Сімферополя, якою російські окупаційні війська постачали зброю, пальне та техніку на фронт.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

