Гучна диверсія в Криму: партизани вдарили по ключовій логістичній артерії РФ

Коротко:
Партизани провели успішну диверсію на залізничній гілці поблизу Сімферополя, якою російські окупаційні війська постачали зброю, пальне та техніку на фронт. Про це повідомили в партизанському русі Атеш.
Відомо, що завдяки успішній операції було пошкоджено колію, що з’єднує Крим із Херсонською областю. Через це рух поїздів тимчасово зупинився, а постачання на Херсонський і Запорізький напрямки було зірвано.
"Наші агенти провели успішну диверсію на залізничних коліях в районі Сімферополя, завдавши удару по ключовій логістичній артерії російських окупаційних військ на Херсонському і Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.
В Атеш наголосили, що партизани систематично руйнують транспортну інфраструктуру окупантів, аби ускладнити їхні військові операції.
"Навіть у глибокому тилу в Криму окупанти не можуть почуватися в безпеці", - підсумували в партизанському русі.
Диверсія на залізничній гілці поблизу Сімферополя - відео:
Операції ЗСУ в Криму
Сили спеціальних операцій розповідали, що у взаємодії з підрозділами Deep strike вони завдали уражень по ворожих об’єктах на тимчасово окупованій території Криму.
Зазначається, що представники ССО здобули розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ої армії РФ у селі Удачне, поблизу Сімферополя. Тому вже у ніч на 6 жовтня цей склад уразили дрони.
Партизани - останні новини України
Як повідомляв Главред, 4 листопада партизани здійснили диверсію у Брянську, внаслідок якої без електрики залишилася будівля місцевого управління ФСБ. Підпал силового трансформатора стався саме під час московської перевірки.
23 жовтня агенти партизанського руху паралізували залізничні перевезення окупантів у Чуваській Республіці, що в країні-агресорці Росії.
12 жовтня у Ростовській області партизани зірвали графік руху ешелонів, що перевозили військову техніку та особовий склад.
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
