Гучна диверсія в Криму: партизани вдарили по ключовій логістичній артерії РФ

Навіть в Криму окупанти не можуть почуватися в безпеці.

Диверсія в Криму / колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Коротко:

Партизани влаштували диверсію на залізничній гілці росіян

Було пошкоджено колію, що з’єднує Крим із Херсонською областю

Через це рух поїздів тимчасово зупинився

Партизани провели успішну диверсію на залізничній гілці поблизу Сімферополя, якою російські окупаційні війська постачали зброю, пальне та техніку на фронт. Про це повідомили в партизанському русі Атеш.

Відомо, що завдяки успішній операції було пошкоджено колію, що з’єднує Крим із Херсонською областю. Через це рух поїздів тимчасово зупинився, а постачання на Херсонський і Запорізький напрямки було зірвано.

"Наші агенти провели успішну диверсію на залізничних коліях в районі Сімферополя, завдавши удару по ключовій логістичній артерії російських окупаційних військ на Херсонському і Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

В Атеш наголосили, що партизани систематично руйнують транспортну інфраструктуру окупантів, аби ускладнити їхні військові операції.

"Навіть у глибокому тилу в Криму окупанти не можуть почуватися в безпеці", - підсумували в партизанському русі.

Диверсія на залізничній гілці поблизу Сімферополя - відео:

Операції ЗСУ в Криму

Сили спеціальних операцій розповідали, що у взаємодії з підрозділами Deep strike вони завдали уражень по ворожих об’єктах на тимчасово окупованій території Криму.

Зазначається, що представники ССО здобули розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ої армії РФ у селі Удачне, поблизу Сімферополя. Тому вже у ніч на 6 жовтня цей склад уразили дрони.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Партизани - останні новини України

Як повідомляв Главред, 4 листопада партизани здійснили диверсію у Брянську, внаслідок якої без електрики залишилася будівля місцевого управління ФСБ. Підпал силового трансформатора стався саме під час московської перевірки.

23 жовтня агенти партизанського руху паралізували залізничні перевезення окупантів у Чуваській Республіці, що в країні-агресорці Росії.

12 жовтня у Ростовській області партизани зірвали графік руху ешелонів, що перевозили військову техніку та особовий склад.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

