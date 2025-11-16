Рус
Читати російською
Всі ешелони зупинилися: партизани одним підпалом зірвали постачання РФ на фронті

Анна Косик
16 листопада 2025, 09:14
Диверсія вплинула на інтенсивність бойових дій на фронті.
диверсия в новобогдановке
Партизани розповіли про успішну диверсію в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили партизани:

  • Під Мелітополем партизани підпалили релейну шафу
  • Внаслідок диверсії ешелони РФ зупинилися
  • Ворог постраждав внаслідок нестачі боєприпасів

Агенти партизанського руху провели успішну диверсію в районі тимчасово окупованого населеного пункту Новобогданівка, що у Мелітопольському районі Запорізької області. Про це повідомляє рух Атеш в Telegram.

У ніч на 16 листопада партизани підпалили релейну шафу на ключовій ділянці залізниці. Так вони, фактично, одним ударом допомогли сповільнити залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямку.

Що відомо про наслідки диверсії

В Атеш кажуть, що ця диверсія миттєво зупинила рух військових ешелонів окупантів. Оскільки місце диверсії знаходиться всього за 50 кілометрів від лінії фронту, блоковані поїзди стали ідеальною мішенню.

"Сили оборони України змогли оперативно завдати по них точний ракетний та артилерійський удар. Знищення ешелонів та пошкодження інфраструктури тимчасово зірвало постачання російських окупаційних військ на Херсонщині та частині Запорізького напрямку. Нестача боєприпасів та палива вже призвела до зниження інтенсивності бойових дій на цих ділянках", - йдеться у повідомленні.

У русі також додали, що контролюють транспортні артерії ворога і кожен метр залізниці – це зона відповідальності партизанів.

Агенти Атеш не вперше зривають плани окупантів у Запорізькій області

Главред писав, що влітку агент партизанського руху паралізував рух залізниці, що веде до тимчасово окупованого Бердянська. Він спалив релейну шафу біля населеного пункту Шовкове у Запорізькій області на відрізку залізниці, що веде до тимчасово окупованого міста.

Знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку.

Що відомо про партизанський рух "Атеш"
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Диверсії партизанів і повстанців - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що повстанський рух "Свобода Росії" здійснив серію диверсій, спрямованих проти російської військової логістики. Знищені десятки локомотивів, задіяних у перевезенні озброєння, боєприпасів та військової техніки для потреб армії РФ у війні проти України.

Раніше також партизани провели успішну диверсію на залізничній гілці поблизу Сімферополя, якою російські окупаційні війська постачали зброю, пальне та техніку на фронт.

Напередодні стало відомо, що партизани здійснили диверсію у Брянську, внаслідок якої без електрики залишилася будівля місцевого управління ФСБ. Підпал силового трансформатора стався саме під час перевірки.

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

