Росія занурюється у темряву: у Воронежі повідомляють про атаку на ТЕЦ

У ніч на 9 листопада над російським Воронежем прогриміли потужні вибухи. Після спалахів росіяни скаржилися на перебої з електропостачанням. Російський Telegram-канал Shot повідомляє, що на околицях міста пролунало щонайменше п’ять-шість гучних вибухів.
Раніше у місті було оголошено ракетну небезпеку, а влада закликала громадян сховатися і не наближатися до вікон.
Росіяни повідомили, що їх розбудили гучні вибухи приблизно о 4:30 ранку. Після вибухів мешканці почали скаржитися на те, що світло в їхніх будинках блимає, а подекуди зникло повністю.
Телеграм-канал Exilenova+ пише про імовірну атаку на ТЕЦ-1 Воронежа.
Відомо, що Воронезька ТЕЦ-1 — головний постачальник теплової енергії для житлових будинків і великих підприємств міста. Станція забезпечує теплом чотири райони, а також понад тисячу підприємств, зокрема найбільший у місті завод Воронежсинтезкаучук.
Місцева влада офіційно поки ніяк не коментувала інцидент. Крім того, ракетну небезпеку цієї ночі оголошували у Брянській, Орловській та Тульській областях країни-агресора Росії.
Президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналістів про те, чи можливий блекаут у Москві, сказав, що держава повинна відповідати російським окупантам.
"Наше завдання після ударів - відповідати ворогу. Наше завдання, перш за все, захищати себе. І те, що ми бачили, що вони зробили - накопичували (розуміли, що будуть робити), чекали дощу і туману, розуміючи чітко, що і дощі заважають комусь ширше використовувати авіацію. Тобто, вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо", - сказав Зеленський.
Як писав Главред, увечері 8 листопада в російському Бєлгороді стався масштабний блекаут. Без світла перебувають щонайменше 20 тисяч росіян. Місцеві пабліки повідомляють, що світло зникло після "гучних звуків" у Бєлгороді.
Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада на території Росії сталася масштабна атака дронів. Вибухи пролунали у Саратовській та Волгоградській областях, де після ударів по енергетичній інфраструктурі зникло світло в кількох районах.
Нещодавно Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони здійснила атаку на нафтотермінал у російському порту Туапсе, що в Краснодарському краї.
